(Buffalo) Le coût estimé du projet de nouveau stade des Bills s’élèverait à 1,4 milliard et l’emplacement choisi pour sa construction serait tout juste en face de l’actuel domicile de l’équipe en banlieue de Buffalo, a confirmé à l’Associated Press une source bien au fait du dossier.

John Wawrow Associated Press

Cette personne a accepté de se confier à l’AP sous couvert de l’anonymat puisque les détails du projet n’ont pas encore été rendus publics.

L’organisation des Bills a soumis son projet aux autorités de l’État de New York et du comté d’Erie dans le but d’entreprendre des négociations il y a deux mois. L’équipe cherche à identifier son prochain domicile. Elle propose la construction d’un nouveau stade pour remplacer l’édifice actuel construit en 1973 et récemment renommé le stade Highmark.

Le bail actuel des Bills doit prendre fin en juillet 2023. L’État et le comté avaient accepté d’investir 227 millions pour des rénovations et des améliorations au stade actuel en 2013. D’autres travaux de structure et de modernisation sont jugés nécessaires et étaient estimés en 2014 à 540 millions. Un montant qui doit avoir bondi en dollars d’aujourd’hui.

On parlait alors de rénover entièrement le troisième balcon du stade, mais pour la direction de l’équipe la rénovation n’est plus une option.

Le nouveau stade serait érigé dans un stationnement géré par les Bills directement en face du stade actuel. Ce qui permettrait à l’équipe de continuer de jouer à Orchard Park, dans l’État de New York, jusqu’à ce que la construction soit terminée.

Les négociations portent surtout sur le montant que l’État et les contribuables locaux sont prêts à investir dans le projet. La semaine dernière, le directeur général du comté d’Erie, Mark Poloncarz a prévenu que ni l’État, ni le comté ne signeraient de « chèque en blanc ».

« On va en venir à une entente, a-t-il ajouté. Il faut seulement que ce soit un accord juste pour tout le monde. »

Les Bills sont la propriété de Terry et Kim Pegula, qui ont acheté la franchise à un prix record pour une équipe de la NFL, à l’époque de la transaction, soit 1,4 milliard. Ils ont acquis la concession de la succession du défunt Ralph Wilson en 2014. Les Pegula possèdent aussi les Sabres de Buffalo de la Ligue nationale de hockey.