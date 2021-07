(Washington) Il entretenait des relations cordiales avec Donald Trump, mais c’est bien aux dépens de l’ancien président que la légende vivante du football Tom Brady s’est amusée mardi à la Maison-Blanche, aux côtés de Joe Biden.

Agence France-Presse

« Beaucoup de gens ne croient pas que nous ayons gagné », a-t-il dit à propos de la victoire de son équipe, les Buccaneers de Tampa Bay, lors du dernier Super Bowl, ce qui leur valait d’être reçus à la Maison-Blanche.

« En fait je crois bien que 40 % des gens ne croient toujours pas que nous avons gagné », a-t-il dit pour enfoncer le clou, faisant clairement référence à Donald Trump et à ses partisans les plus endurcis, qui contestent contre toute évidence la victoire de Joe Biden à la Maison-Blanche.

« Je comprends ça », a rétorqué Joe Biden, provoquant des rires parmi les joueurs et le personnel d'entraîneurs.

Tom Brady a également rappelé qu’après un match particulièrement raté, « on a commencé à m’appeler "Sleepy Tom". Je me demande bien pourquoi », a-t-il feint de s’étonner. Pour le plus grand plaisir du président démocrate, que Donald Trump a qualifié de « Sleepy Joe », « Joe l’endormi ».

Le président démocrate s’est lui fait un plaisir de rappeler la longévité exceptionnelle du joueur, âgé de 43 ans, ce qui en fait le plus vieux quart-arrière à avoir disputé un Super Bowl.

« Je ne vois pas où est le problème quand le type le plus vieux parvient au sommet », a lancé le président le plus âgé jamais élu aux États-Unis.

Connu pour s’être toujours tenu à distance des sujets politiques, Tom Brady a par le passé entretenu des relations cordiales avec Donald Trump, avec qui il jouait au golf. Une photo de son vestiaire prise en 2015 montrait aussi une des casquettes rouges arborées par les partisans du républicain pendant la campagne.

Brady a ensuite pris ses distances avec l’homme d’affaires.