Après la noirceur, le ciel semble s’éclaircir pour Alexandre Dupuis

(Montréal) Les derniers mois auront peut-être privé Alexandre Dupuis de son emploi, de sa demeure et de toute forme de stabilité possible. Mais les tempêtes traversées au cours de cette période n’auront pas empêché le centre-arrière québécois de voler vers de nouveaux horizons et aboutir dans le nid des Alouettes de Montréal.