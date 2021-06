Football

La saison de football du RSEQ se mettra en branle à la fin août

On savait déjà que la Coupe Vanier y aurait lieu le 4 décembre, on connaît maintenant la date du retour du football au Stade Telus-Université Laval. Amateurs de football universitaire, vous pourrez « faire du bruit » dès le dimanche 29 août alors que le Rouge et Or sera l’hôte des Redbirds de McGill.