(Tampa) Le porteur de ballon Giovani Bernard aurait accepté un contrat d’un an avec les Buccaneers de Tampa Bay, selon ce qu’a révélé à The Associated Press une personne bien au fait du contrat.

Fred Goodall

Associated Press

La source a parlé sous le couvert de l’anonymat, mardi, parce que l’entente n’a toujours pas été confirmée par les champions en titre du Super Bowl.

Bernard a été libéré plus tôt en avril après avoir passé les huit premières saisons de sa carrière avec les Bengals de Cincinnati, qui l’ont sélectionné en deuxième ronde du repêchage de 2013.

Âgé de 29 ans, Bernard a amassé 3697 verges au sol et 22 touchés et il a capté 342 ballons pour des gains de 2867 verges et 11 majeurs.

Il se joindrait à une équipe qui compte déjà beaucoup de talent pour appuyer le quart vedette Tom Brady. Les porteurs de ballon Leonard Fournette, Ronald Jones et Ke’Shawn Vaughn, les receveurs Mike Evans, Chris Godwin et Scotty Miller ainsi que les demis insérés Rob Gronkowski, Cameron Brate et O. J. Howard sont tous sous contrat pour l’an prochain.

Les Buccaneers ont rapatrié leurs 22 partants de la dernière saison. L’ajout de Bernard viendrait assurément ajouter de la profondeur à leur équipe.

Bernard a amorcé 10 matchs avec les Bengals la saison dernière, maintenant une moyenne de 3,4 verges par course. Il a conclu la campagne avec 416 verges au sol et trois touchés ainsi que 47 réceptions pour des gains de 355 verges et trois majeurs.