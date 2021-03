La Ligue canadienne de football et la XFL poursuivent leurs discussions en vue d’un potentiel partenariat. Un récent tweet de Dwayne Johnson, l’un des copropriétaires de la XFL, a toutefois donné l’impression que les deux ligues sont encore loin d’une entente.

Dan Ralph

La Presse Canadienne

« Nous allons trouver une façon de tenir une saison qui fait du sens, qui créera des opportunités phénoménales pour les joueurs et sera la meilleure expérience qui soit pour les partisans, a-t-il écrit. J’ai joué au football pendant des années, puis j’ai lutté plus de 280 soirs par an pendant des années, Alors je connais la valeur d’un calendrier et bien penser et de temps pour récupérer. »

Si les deux ligues en viennent à une entente, l’association ne serait pas lancée avant 2022, alors que la LCF tente toujours de jouer en 2021 après avoir annulé la dernière campagne.

Les deux ligues ne manquent cependant pas de défis à relever afin de s’entendre. En voici quelques-uns :

Le statut de la XFL

Difficile de comprendre exactement ce qu’est la XFL. Elle était constituée de huit équipes quand elle a interrompu sa saison 2020 en raison de la pandémie. Johnson, sa partenaire d’affaires Dany Garcia et RedBird Capital l’ont achetée pour 15 millions US avec comme objectif de reprendre l’Action en 2022. Comme les discussions avec la LCF sont entamées, ce plan est sur la glace.

Ce qu’a acheté ce groupe demeure nébuleux, mais il pèse lourd : Johnson est une figure charismatique qui apporte influence et attrait international ; Garcia, l’ex-présidente de la ligue, n’a pas seulement géré de main de maître la carrière de Johnson — son ex-époux —, elle est aussi une productrice accomplie ; tandis que RedBird est une firme d’investissements avec un portefeuilles de 4 milliards.

Le calendrier

Lors de ses deux éditions, en 2001 et 2020, la XFL était une ligue de printemps, dont la saison était lancée en février. La LCF commence habituellement sa saison en juin pour la terminer en novembre.

Advenant que la LCF soit obligée de commencer en février, ily a lieu de se demander comment des matchs pourraient être joués au Canada en début de saison. Et où auraient lieu les camps d’entraînement ?

Il faut aussi se demander quel intérêt il y aurait au pays pour du football de printemps, pendant les séries éliminatoires de la LNH.

De l’autre côté, la XFL pourrait-elle tirer son épingle du jeu en été, quand il n’y a habituellement pas de football au sud de la frontière, et à l’automne, contre la NFL et la NCAA ?

Les règles

Américaines ou canadiennes ? Là est la question.

Trois essais et 12 joueurs et la défense à une verge ? Pleine liberté de mouvement avant que le ballon ne soit en jeu à l’attaque ? Pour remettre le ballon en jeu : 20 ou 40 secondes ? Les retours de dégagements avec l’immunité canadienne ou pas ? Voilà autant de questions à clarifier. Mais la plus importante…

Le terrain

Au Canada, le football est joué sur un terrain de 110 verges par 65. Les poteux des buts sont placés à l’entrée de la zone, profonde de 20 verges.

Aux États-Unis, on joue plutôt sur un terrain de 100 verges par 53. Les zones de buts ont 10 verges de profondeur et les poteaux y sont placés sur la ligne arrière.

De faire entrer un terrain aux dimensions canadiennes dans un stade américain pourrait s’avérer problématique. Ça l’a été en 1995, quand la LCF a procédé à une expansion chez l’Oncle Sam.

Le ratio de Canadiens

Les équipes de la LCF doivent compter sur 21 joueurs canadiens au sein de leur formation de match de 46 joueurs, dont sept partants. Lors de la dernière expansion, les clubs américains n’étaient pas tenus de respecter cette règle.

La priorité

La LCF devrait privilégier le dossier du retour au jeu en 2021, un enjeu de survie pour elle après avoir essuyé des pertes estimées entre 60 et 80 millions CAN en 2020. Annuler une deuxième saison consécutive pourrait lui être fatal.

Mais afin que cette saison lui soit profitable, la ligue doit accueillir des spectateurs das ses stades. La vaccination se poursuit au Canada, faisant espérer qu’à un certain moment en 2021, les partisans pourraient revenir dans les stades. La question importante est de savoir quand.

La ligue a rendu public un calendrier complet de 18 matchs par club, devant commencer le 10 juin. Plusieurs croient qu’il s’agit d’un projet ambitieux compte tenu des protocoles de retour au jeu de la ligue qui doivent être approuvés par les six provinces canadiennes où évoluent ses équipes.

Si la ligue ne revient pas au jeu cette saison, il se peut bien qu’aucun scénario avec la XFL ne puisse la sauver.