La position qui dicte ce qui se déroule sur le terrain sera celle qui donnera le ton aux prochaines semaines dans la NFL.

Miguel Bujold

La Presse

À une semaine de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, qui se mettra officiellement en branle le mercredi 17 mars à 16 h, il y a rarement eu autant d’incertitude chez les quarts-arrières.

Il y a toutefois un dossier qui s’est réglé au cours des derniers jours alors que Dak Prescott et les Cowboys de Dallas se sont enfin entendus sur un contrat à long terme, ce qu’ils avaient été incapables de faire à pareille date l’année dernière. La patience de Prescott lui a valu un pacte de quatre ans pour la jolie somme de 160 millions.

Le site profootballtalk.com rapporte que Prescott touchera une prime à la signature de 66 millions, la plus riche de l’histoire de la NFL. Le pivot de 27 ans serait assuré d’encaisser 95 millions au cours des deux premières années de l’entente. Si aucun changement ne survient pour la durée du contrat, Prescott gagnera 29,3 millions de plus que Patrick Mahomes de 2021 à 2024, toujours selon PFT.

Les Cowboys ont leur quart-arrière des prochaines années, mais l’autre équipe du Texas devra se rendre à l’évidence qu’il lui faudra trouver un remplaçant pour Deshaun Watson, qui aurait fait savoir aux Texans de Houston qu’il ne jouerait plus pour eux. Si Watson est échangé comme il le souhaite, les Texans auront perdu leurs trois joueurs les plus populaires en environ un an (DeAndre Hopkins, J.J. Watt et Watson).

On ne devrait pas trop se surprendre de la tournure des évènements à Houston. Deshaun Watson veut gagner, et les Texans amorcent une réinitialisation. Mais que dire de la situation à Seattle ?

On raconte que Russell Wilson et l’entraîneur-chef des Seahawks, Pete Carroll, ne seraient plus au diapason, principalement au sujet du système offensif de l’équipe. Carroll veut que le jeu au sol redevienne l’élément central de son attaque, ce qui n’enchanterait pas Wilson du tout.

Ce dernier n’aurait pas formellement demandé à être échangé, mais aurait soumis une liste de quatre équipes auxquelles il accepterait de se joindre : les Raiders de Las Vegas, les Bears de Chicago, les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Cowboys, qui ont toutefois conclu leur entente avec Prescott depuis.

Les Bears seraient très intéressés par Wilson, et on soupçonne que c’est la même chose pour les Raiders. Jon Gruden et Mike Mayock ont beau chanter les louanges de Derek Carr, on voit mal comment ils pourraient ignorer un quart du calibre de Wilson, surtout dans une division dont font déjà partie Mahomes (Chiefs de Kansas City) et la recrue offensive par excellence de 2020, Justin Herbert (Chargers de Los Angeles).

Jimmy G et les Patriots

En Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick et les Patriots évaluent sûrement leurs options au poste de quart. Ce que l’on sait, c’est que leur partant pour la saison prochaine ne fait presque assurément pas partie de leur formation actuelle.

Selon des rumeurs qui ont récemment circulé, la préférence de l’organisation serait de rapatrier Jimmy Garoppolo, qui a un contrat avec les 49ers de San Francisco pour les deux prochaines années. Mais les 49ers accepteront-ils de lui verser 25 millions pour chacune de ces deux saisons ? S’ils choisissent plutôt de libérer Garoppolo, parions que les Patriots lui feront rapidement signe.

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jimmy Garoppolo, des 49ers de San Francisco

Sam Darnold est un autre quart-arrière qui pourrait changer de domicile prochainement. Les Jets de New York auraient l’œil sur Watson. Ils pourraient également décider de repêcher un quart avec leur premier choix du prochain encan, le deuxième au total.

Un an après l’avoir sélectionné avec le cinquième choix du repêchage, les Dolphins de Miami ne seraient quant à eux pas convaincus que Tua Tagovailoa est leur quart d’avenir. L’acquisition d’un vétéran comme Watson est un scénario qui ne peut être écarté à Miami.

Les Dolphins pourraient également décider d’opter pour un quart-arrière avec le troisième choix du repêchage, qu’ils ont obtenu des Texans dans la transaction qui avait envoyé le bloqueur Laremy Tunsil à Houston en 2019.

Normalement, au moins cinq quarts devraient être choisis au premier tour du repêchage en avril (Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields, Trey Lance et Mac Jones), ce qui rend la situation actuelle chez les quarts-arrières encore plus floue. Une douzaine d’équipes pourraient choisir un passeur avec leur premier choix si l’occasion se présentait, dont les Jets, les Dolphins et les Patriots, qui font tous partie de la même division que les Bills de Buffalo et Josh Allen…

Les Panthers de la Caroline et les Broncos de Denver sont deux autres équipes qui reluquent des quarts. Les Panthers seraient prêts à améliorer leur groupe de quarts coûte que coûte, eux qui comptent déjà sur Teddy Bridgewater. Quant aux Broncos, Drew Lock est-il vraiment la solution à long terme ? Pas si sûr.

Brady et les Bucs près d’une entente

Pendant ce temps, Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay s’approcheraient d’une nouvelle entente. Ben Roethlisberger sera de retour avec les Steelers de Pittsburgh pour au moins une autre saison après avoir accepté une diminution de salaire, et Drew Brees n’a toujours pas annoncé sa retraite. Songe-t-il à tenter sa chance une dernière fois avec les Saints après leur élimination aux mains des Bucs ?

Le jeu de la chaise musicale chez les quarts s’était amorcé avec les transactions qui ont impliqué les deux premiers choix du repêchage de 2016, Jared Goff et Carson Wentz. Les Rams de Los Angeles ont échangé Goff aux Lions de Detroit en retour de Matthew Stafford, puis les Eagles de Philadelphie ont envoyé Wentz aux Colts d’Indianapolis en retour de choix au repêchage.

Il y a déjà eu passablement d’action depuis le début de la saison morte, et ce n’est manifestement pas terminé. D’autres transactions majeures restent à venir, et ce sont celles impliquant des quarts-arrières qui retiendront l’attention.