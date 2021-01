(Orchard Park) Les Bills de Buffalo Bills ont ajouté le demi à l’attaque Devonta Freeman à leur formation d’entraînement, a confirmé son agent, Drew Rosenhaus, à l’Associated Press, mardi.

La Presse Canadienne

ESPN.com avait en premier rapporté cette embauche.

Freeman a disputé sa septième saison dans la NFL mais a été libéré par les Giants de New York la semaine dernière. Il se joint aux Bills après que ces derniers eurent perdu les services de la recrue Zack Moss, blessé à la cheville, dans la victoire de 27-24 acquise au premier tour éliminatoire contre les Colts d’Indianapolis.

Moss ne rejouera plus cette saison.

Freeman doit d’abord se soumettre au protocole sanitaire de la NFL avant de pouvoir participer à un entraînement, ce qui fait en sorte qu’il ne devrait pas être disponible pour le match face aux Ravens de Baltimore, samedi.

Le porteur de ballon n’a été utilisé que pendant cinq rencontres par les Giants cette saison en raison d’une blessure à la cheville, qui l’a tenu à l’écart pendant la première moitié du calendrier. Il a terminé avec 172 verges et un touché en 54 courses. Il a ajouté un touché par la passe.

Il a passé ses six premières campagnes avec les Falcons d’Atlanta, amassant 1000 verges ou plus lors de deux saisons, en 2015 et 2016, en plus d’inscrire 27 touchés, dont 22 au sol au cours de ces deux années.

Les Bills comptent sur plusieurs options afin de remplacer Moss dans leur formation ce week-end, dont T.J. Yeldon, Taiwan Jones et la recrue Antonio Williams, qui fait aussi partie du groupe d’entraînement.

-Par John Wawrow, The Associated Press