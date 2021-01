L’offensive des Cowboys, menée par le quart numéro deux Andy Dalton, se rendra à New York forte d’une victoire contre les Eagles, lors de laquelle elle a récolté plus de 500 verges de gains.

Les Giants et les Cowboys joueront le tout pour le tout

Même s’ils jouent avec un quart-arrière remplaçant, les Cowboys de Dallas sont l’équipe de l’heure dans la section Est de l’Association nationale à l’approche de la dernière fin de semaine de la saison régulière dans la NFL.

Tom Canavan

Associated Press

Malgré tout, cela pourrait être insuffisant pour leur permettre de se qualifier pour les éliminatoires. Les Cowboys (6-9) tenteront d’obtenir une quatrième victoire consécutive lorsqu’ils iront affronter les Giants de New York (5-10), dimanche.

Le gagnant pourrait se qualifier pour les éliminatoires, ou non.

L’Équipe de football de Washington (6-9) détient présentement le premier rang du classement de la section Est de la Nationale. Elle a vaincu les Cowboys à deux reprises, ce qui signifie qu’elle posséderait l’avantage au bris d’égalité si les deux équipes terminaient à égalité au classement.

Si l’Équipe de Washington remporte son dernier duel de la saison, dimanche soir face aux Eagles de Philadelphie, elle terminera la saison au premier rang de la section.

Cependant, dans l’éventualité d’une défaite de l’Équipe de Washington, la porte s’ouvrirait pour les Cowboys et les Giants, d’où l’importance de leur affrontement. Dans cette situation, c’est le gagnant du duel entre les Giants et les Cowboys qui décrocherait le titre de champion de section.

Les Cowboys représentent la surprise dans la NFL depuis qu’ils ont perdu leur quart-arrière numéro un, Dak Prescott, en raison d’une sévère blessure à la hanche lors du premier match de son équipe contre les Giants, le 11 octobre. L’offensive des Cowboys, menée par le quart Andy Dalton, se rendra à New York forte d’une victoire contre les Eagles, lors de laquelle elle a récolté plus de 500 verges de gains.

« Si une équipe peut jouer son meilleur football en décembre, c’est qu’elle a les meilleures chances en éliminatoires si elle réussit à se tailler une place dans le tournoi », a affirmé l’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, qui a vu son équipe amorcer la saison avec une fiche de 2-7.

« Lors des trois dernières semaines, nous avons joué notre meilleur football. Notre but est clairement d’aller à New York pour remporter le match, et espérons que nous jouerons encore notre meilleur match de la saison cette semaine. »

De leur côté, les Giants, qui ont débuté leur saison avec une seule victoire en huit parties, trônaient au sommet de la section au début du mois de décembre avec une fiche de 5-7. Toutefois, ils ont perdu leurs duels contre les Cardinals de l’Arizona (8-7), les Browns de Cleveland (10-5) et les Ravens de Baltimore (10-5).

« Je sais que nos joueurs sont déterminés ; nous sommes restés unis », a indiqué le demi défensif des Giants Logan Ryan.

« Nous avons tout à fait gagné le droit de jouer ce match qui sera important, puisque nous n’avons jamais abandonné malgré tout ce que nous avons enduré cette saison », a-t-il ajouté.