Les Browns de Cleveland ont rouvert leurs installations et s’entraîneront après avoir connu une série de cas de COVID-19 cette semaine.

Associated Press

L’équipe sera toutefois privée de plusieurs joueurs, dont le demi de coin Denzel Ward, dimanche, lorsque les Browns affronteront les Steelers de Pittsburgh. Une victoire permettrait aux Browns de s’assurer leur place en éliminatoires pour la première fois depuis 2002.

Les Browns n’ont pas enregistré de nouveaux tests positifs à la COVID-19, vendredi, et après avoir obtenu l’approbation de la ligue, un entraînement était prévu en après-midi. Ils ont annulé l’entraînement jeudi et ont gardé leurs installations fermées afin de déterminer s’il y avait des risques de propagation du virus.

Jusqu’à présent, ils se sont entraînés une heure seulement sur le terrain alors qu’ils se préparent en vue de leur plus important match depuis des années.

La semaine dernière, les Browns ont joué sans leurs quatre principaux receveurs et ils ont perdu face aux Jets de New York. Ces joueurs, gardés à l’écart car ils représentaient un risque, ont été réactivés jeudi et devraient jouer dimanche.

Les Browns seront toutefois privés de Ward, du secondeur partant B. J. Goodson, du demi de sureté Andrew Sendejo et de l’ailier Harrison Bryant face aux Steelers, qui donneront congé au quart partant Ben Roethlisberger et à d’autres afin de les reposer pour les éliminatoires.

Les Steelers ont vaincu les Browns 38-7 à leur précédent match cette saison.

Un entraîneur des Giants positif

L’entraîneur de la ligne offensive des Giants de New York, Dave DeGuglielmo, a reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

L’équipe a révélé qu’il avait été immédiatement isolé, tout comme deux contacts étroits potentiels non identifiés.

L’entraîneur-chef Joe Judge a indiqué que les personnes concernées étaient des membres du personnel et des entraîneurs, pas des joueurs. L’entraîneur adjoint Ben Wilkerson s’occupera de la ligne offensive, dimanche, lorsque les Giants (5-10) accueilleront les Cowboys de Dallas (6-10). Les deux équipes ont une occasion de s’assurer le titre de la section Est de l’Association nationale si Washington (6-9) perd à Philadelphie.

DeGuglielmo a été capable de travailler avec la ligne en mode virtuel lors d’un entraînement matinal.

DeGuglielmo s’est joint aux Giants à la mi-saison et il a été promu entraîneur de la ligne offensive lorsque Marc Colombo a été congédié.