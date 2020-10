PHOTO RON SCHWANE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Cleveland) L’ailier défensif des Browns de Cleveland Myles Garrett, le meneur au chapitre des sacs du quart dans la NFL, ne s’est pas entraîné mercredi à cause d’une blessure à une cheville.

The Associated Press

L’entraîneur-chef Kevin Stefanski a offert très peu de détails sur l’état de santé de Garrett, mais il a mentionné que l’équipe est prudente alors qu’elle se prépara à affronter les Raiders de Las Vegas. Garrett a réussi deux sacs dimanche contre les Bengals de Cincinnati.

Joueur dominant

Garrett totalise neuf sacs du quart cette saison et a joué un rôle déterminant pour permettre aux Browns (5-2) de connaître leur meilleur début de saison depuis leur fiche de 6-1 en 1994. Il a enregistré au moins un sac dans six matchs consécutifs, et quatre ont entraîné des échappés, dont trois ont été des points tournants dans les rencontres des Browns.

Stefanski a dit qu’il s’attend à voir Garrett à l’entraînement plus tard cette semaine, mais a rappelé que l’équipe doit obtenir « plus d’informations » sur la gravité de sa blessure.

Le premier choix du repêchage de la NFL en 2017 a réalisé 39 sacs et demi en 44 matchs en carrière.