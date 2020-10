(Nashville) La NFL a imposé une amende de 350 000 $ US aux Titans du Tennessee pour ne pas avoir respecté les règles de la ligue, ce qui a mené à la première éclosion de coronavirus pendant la saison, selon ce qu’a indiqué une personne au courant de la situation à The Associated Press.

Teresa M. Walker

The Associated Press

Un total de 24 membres des Titans, dont 13 joueurs, ont subi des contrôles positifs à la COVID-19 entre le 24 septembre et le 11 octobre. Cette éclosion a forcé la NFL à remettre deux matchs des Titans et à déplacer le match du 4 octobre face aux Steelers de Pittsburgh à dimanche, ainsi que celui face aux Bills de Buffalo du 11 au 13 octobre.

La NFL et son association des joueurs ont envoyé des responsables, dont des experts en maladie contagieuse, à Nashville pour qu’ils révisent des séquences vidéo et discutent avec des joueurs, entraîneurs et autres membres du personnel de l’équipe.

Le circuit a conclu que les membres des Titans n’ont pas porté un couvre-visage en tout temps et n’ont « pas été suffisamment précis dans leurs instructions » auprès des joueurs au sujet des rencontres et des entraînements une fois les installations fermées.

La NFL a donc décidé qu’une amende était suffisante et que les Titans ne perdront pas de choix au repêchage ou ne recevront pas de sanctions supplémentaires, selon la personne qui a parlé à The Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque la NFL et les Titans n’avaient pas commenté l’affaire.