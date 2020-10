Giants et Eagles : une seule victoire chacun et pourtant en lice pour le premier rang

(Philadelphie) Nous en sommes à la septième semaine d’activités dans la NFL et les Eagles de Philadelphie ainsi que les Giants de New York, qui n’ont signé qu’une seule victoire de part et d’autre, sont au cœur de la course au premier rang de leur section.

Rob Maaddi

Associated Press

Bienvenue dans la section Est de l’Association nationale.

La pire section de la ligue en 2020

Une section qui a généré plus de champions du Super Bowl (13) que toutes les autres, mais qui est la pire de la ligue cette saison avec un total combiné de cinq victoires.

Ce chiffre grimpera à la suite du duel entre les Eagles (1-4-1) et les Giants (1-5) jeudi soir, à moins d’un match nul. Les Cowboys (2-4) de Dallas et l’équipe de football de Washington (1-5) s’affronteront aussi, dimanche.

« Tout est encore possible, et nous tentons simplement de trouver une façon de gagner et d’éviter l’infirmerie », a déclaré l’entraîneur-chef des Eagles Doug Pederson.

Les Eagles sont décimés par les blessures ; seuls le quart Carson Wentz et le centre Jason Kelce ont conclu intacts la rencontre face aux Ravens de Baltimore — perdue 30-28 — parmi tous les partants prévus en attaque à l’aube de la campagne.

Le bloqueur à droite Lane Johnson et l’ailier espacé DeSean Jackson devraient effectuer leur retour au jeu pour le match contre les Giants, mais le demi offensif Miles Sanders et l’ailier rapproché Zach Ertz seront absents après être tombés au combat contre les Ravens.

Enfin une victoire pour les Giants

Les Giants viennent de signer leur première victoire sous l’égide du nouvel entraîneur-chef Joe Judge. Ils n’ont pas gagné à Philadelphie depuis 2013 et ont subi sept défaites consécutives dans les duels entre les deux équipes, mais ils affronteront un club affaibli.

« On veut affronter un club en pleine possession de ses moyens, a martelé Judge. C’est l’essence du sport… Ils savent très bien comment exploiter leurs ailiers espacés, leurs demis et leurs ailiers rapprochés, donc l’identité des joueurs sur le terrain n’a pas tellement d’importance. Ils sont tous très efficaces. »

Judge, qui a occupé diverses fonctions à l’Université de l’Alabama et chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avant de se joindre aux Giants, vient de Philadelphie. Il a fréquenté l’école secondaire catholique Lansdale et la plupart des membres de sa famille sont des partisans des Eagles.

L’homme âgé de 38 ans a blagué en déclarant qu’il portera un casque de construction lors du match face aux Eagles afin d’éviter que les membres de sa famille ne lui lancent des batteries à la tête. D’autres lui ont juste demandé des billets.

« Ma seule règle, c’est que tous ceux qui ont grandi avec moi ou qui font partie de ma famille et qui se présenteront au match soient vêtus de bleu, a confié Judge. Je respecte leur amour pour les Eagles puisqu’ils sont dans leur ville, mais hé, écoutez, vous ne pouvez vous présenter et encourager ceux qui pourraient priver mes enfants des fêtes de Noël. Vous devez vous présenter en étant vêtus de bleu et nous encourager. »