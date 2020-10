Maxx Crosby (98) et Datone Jones (95)

(Kansas City) Derek Carr a lancé trois passes de touché et pour des gains aériens de 347 verges, aidant les Raiders de Las Vegas à vaincre les Chiefs de Kansas City 40-32, dimanche.

Dave Skretta

Associated Press

Josh Jacobs a donné les devants aux Raiders au quatrième quart, Daniel Carlson a ajouté un placement quelques minutes plus tard et le quart des Chiefs Patrick Mahomes a ensuite été victime d’une interception.

Jacobs a inscrit un majeur au sol pour procurer une avance de 40-24 aux siens. Mahomes, le joueur le plus utile du dernier Super Bowl, a orchestré une belle série à l’attaque et il a repéré Travis Kelce dans la zone des buts. Darrel Williams a réussi le converti de deux points et les Chiefs ont réduit l’écart à 40-32.

Les Raiders (3-2) ont toutefois tenu le coup grâce au bon travail de Jacobs. Ils ont mis fin à la séquence de 13 victoires des Chiefs (4-1) et à leur série de cinq revers contre la troupe de Kansas City.

Les Chiefs avaient gagné leurs sept derniers matchs contre les Raiders au Arrowhead Stadium. Carr n’y avait pas été très efficace, perdant ses six départs.

Pendant tout le match, Mahomes a dû se sauver de la pression des Raiders, qui ont dominé la ligne offensive des Chiefs. Il a malgré tout lancé deux passes de touché et pour des gains aériens de 340 verges.

Kelce a conclu la rencontre avec 108 verges de réceptions.

Les Chiefs menaient 14-3 et 21-10 quand les Raiders ont finalement pris les devants pour une première fois depuis leur avance 3-0 en début de match.

Les deux équipes étaient à égalité 24-24 à la demie.

Mahomes et Tyreek Hill ont réussi des touchés au sol pendant les 30 premières minutes de jeu et Mahomes a également rejoint Sammy Watkins sur huit verges.

Watkins a cependant quitté la rencontre en raison d’une blessure à l’ischio-jambier.

Carr a pour sa part conjugué ses efforts à ceux de Nelson Agholor pour un touché de 59 verges et Darren Waller pour un majeur de cinq verges.

La passe de touché la plus spectaculaire a toutefois été saisie par Henry Ruggs III, sur une distance de 72 verges.