(Santa Clara) Jimmy Garoppolo sera de retour derrière le centre des 49ers de San Francisco cette semaine, après avoir raté deux rencontres en raison d’une entorse à une cheville.

Josh Dubow

Associated Press

L’entraîneur-chef Kyle Shanahan a indiqué que Garoppolo sera le quart partant des 49ers dimanche, face aux Dolphins de Miami. Shanahan voulait voir Garoppolo à l’œuvre pendant une semaine complète avant de prendre une décision.

« Il était meilleur d’un jour à l’autre, a dit Shanahan vendredi. Il n’avait jamais trop mal le lendemain. Nous devions recevoir cette confirmation aujourd’hui, et il se sentait bien. »

Les 49ers (2-2) ont une fiche de 20-6 quand Garoppolo est leur quart partant et de 5-21 quand un autre quart obtient le départ depuis l’arrivée de Shanahan en 2017.

Garoppolo a accumulé 3978 verges de gains aériens et 27 passes de touché la saison dernière, aidant les 49ers à gagner 13 matchs en saison régulière. En six quarts d’action cette saison, il a complété 33 de ses 49 passes pour 390 verges de gains et quatre passes de touché contre aucune interception.