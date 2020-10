(Nashville) Les Titans du Tennessee ont rapporté un nouveau diagnostic positif au coronavirus portant le total à 23, a révélé une personne au fait de la situation à l’Associated Press jeudi.

Associated Press

D’autre part, un résultat positif non concluant mercredi s’est finalement révélé positif. Les installations des Titans demeureront fermées et l’équipe ne pourra se réunir, ce qui signifie que le match de dimanche contre les Bills (4-0) de Buffalo semble de plus en plus incertain.

Vingt-et-un diagnostics positifs ont été relevés depuis le 29 septembre, et au moins un cas a été confirmé au cours de huit des 10 derniers jours, selon une personne qui a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisque la NFL et les Titans n’ont toujours pas confirmé l’information.

La NFL a déjà reporté le match des Titans contre les Steelers de Pittsburgh du 4 au 25 octobre.

Les Patriots aussi

Par ailleurs, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont raté une deuxième journée d’entraînement consécutive jeudi, après que le joueur défensif par excellence de la NFL Stephon Gilmore a rejoint le quart étoile Cam Newton sur la liste de réserve/joueurs atteints de la COVID-19 mercredi. Les Pats ont aussi placé un joueur de la ligne défensive de leur équipe d’entraînement sur cette liste.

Malgré ces constats, l’entraîneur-chef des Patriots Bill Belichick a déclaré que l’équipe continue de se préparer en vue de son match contre les Broncos de Denver ce week-end.

« C’est davantage un enjeu médical que sportif, a expliqué Belichick pendant sa conférence téléphonique jeudi. Nous nous adapterons aux décisions et aux recommandations de l’équipe médicale, en partenariat avec les Patriots et la ligue. Les gens qui sont familiers avec ça, avec la situation, avec le virus et les circonstances spécifiques dans lesquelles nous nous trouvons présentement, celles qui prévalent depuis un certain temps et qui seront encore en vigueur à l’avenir. »

Belichick a ajouté que la situation évolue rapidement quant au match de dimanche contre les Broncos.

« Nous ne pouvons prévoir, ni commencer à parler de samedi, dimanche ou encore des jours suivants, a-t-il confié. Beaucoup de choses peuvent se produire, ou pas, entre temps. Et nous réagirons en conséquence, que la situation évolue ou non et que les développements soient positifs ou négatifs. »

Les joueurs des Patriots ont bénéficié d’un congé mardi, ce qui signifie qu’ils pourraient participer à leur seul entraînement cette semaine vendredi, si le match a lieu, comme prévu.