PHOTO KYUSUNG GONG, ASSOCIATED PRESS

(Inglewood) Harrison Butker a réussi un placement de 58 verges avec 1 : 55 à faire à la prolongation et les Chiefs de Kansas City ont battu les Chargers de Los Angeles 23-20, dimanche.

Joe Reedy

Associated Press

Il s’agissait pour Butker d’un troisième placement dans le match et d’un deuxième sur 58 verges, ce qui égale un record des Chiefs pour la distance. Il avait créé l’égalité avec un placement de 30 verges sur le dernier jeu du quatrième quart.

En prolongation, Butker a été précis sur 53 verges, mais les Chiefs ont été punis puisqu’un joueur avait bougé avant la remise. Les Chargers ont ensuite appelé un temps d’arrêt, lui permettant de faire un botté d’essai sur 58 verges avant de réussir celui qui comptait.

Patrick Mahomes a complété moins de la moitié de ses passes en première demie pour seulement la troisième fois de sa carrière. Il a terminé le match 27-en-47 pour 302 verges de gains et deux touchés. Tyreek Hill (cinq attrapés, 99 verges de gains) et Travis Kelce (neuf attrapés, 90 verges de gains) ont capté les passes payantes des Chiefs (2-0).

Les Chargers (1-1) disputaient un premier match au SoFi Stadium.

Le quart recrue Justin Herbert a été 22-en-33 pour 311 verges de gains, un touché et une interception, devenant le neuvième quart depuis la fusion entre la NFL et l’AFL à amasser plus de 300 verges de gains à son premier départ.

Herbert, sélectionné au sixième rang du repêchage d’avril dernier, a obtenu le départ puisque Tyrod Taylor a aggravé une blessure à une côte pendant la séance d’échauffement.