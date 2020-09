Les Raiders de Las Vegas pourront enfin jouer chez eux.

Josh Dubow

Associated Press

Après avoir passé la majeure partie de leur histoire de 60 ans à partager des stades qui étaient parfois vétustes et dépassés, les Raiders sont sur le point de connaître un nouveau départ dans un palais de 2 milliards US situé dans le désert de Las Vegas.

Les Raiders (1-0) accueilleront les Saints de La Nouvelle-Orléans (1-0) lundi soir, alors que le monde entier découvrira le nouveau stade Allegiant — plus de trois ans après avoir obtenu l’approbation de la NFL pour déménager d’Oakland à Las Vegas.

« Tout ce dont on rêve s’y trouve, et j’ai très hâte de partager cette expérience avec les partisans, a évoqué l’entraîneur-chef des Raiders Jon Gruden. Les gens partout sur la planète, tous les grands noms de la scène artistique viendront y faire un tour. Ce sera un incontournable, si vous voulez connaître mon opinion. C’est l’endroit le plus “cool” que je connaisse. »

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le Allegiant Stadium

Malheureusement pour les partisans de Las Vegas qui ont attendu patiemment une équipe de la NFL et les mordus des Raiders qui habitent toujours la baie de San Francisco et Los Angeles, ils devront patienter pendant encore au moins un an avant d’y avoir accès.

Puisque la pandémie de coronavirus a entraîné l’interdiction des rassemblements de masse, et que le propriétaire Mark Davis a déjà déclaré que tous les détenteurs de billets de saison doivent avoir accès au stade ou sinon ce n’était aucun d’entre eux, alors les Raiders joueront leur saison à huis clos.

« Nous aurions aimé qu’ils puissent vivre l’expérience avec nous, a reconnu le quart des Raiders Derek Carr. Je suis certain qu’ils seront ensemble quelque part. Je suis sûr que nos partisans se retrouveront sur une certaine rue, ou une certaine “strip”. »

Lorsque l’équipe a pris part à son premier entraînement dans son nouveau domicile le mois dernier, Davis a lu un communiqué aux joueurs dans lequel il a répété le mot d’ordre de son illustre père : « le prestige des Raiders réside en son avenir ». Et ce jour est sur le point d’arriver, avec l’ouverture officielle du « champ des rêves » de l’équipe.

« Bienvenue à l’Étoile Noire, où les rêves de nos adversaires viennent s’échouer », a poursuivi Davis.

Ignorant le fait que l’Étoile Noire a été détruite à deux reprises dans la série de films Star Wars, les Raiders sont maintenant dotés d’un stade qui est à la hauteur de leur prestigieuse histoire.

« C’est un nom “cool” pour notre stade ; je me fous complètement de Star Wars, a évoqué Gruden. C’est le nom de notre stade, et je me fous de ce que les autres pensent. C’est un stade “cool”, c’est un très bon nom, et nous n’aurons qu’à très bien jouer quand nous y serons. »

Tout ça sera célébré lundi soir, à l’occasion des festivités entourant le 50e anniversaire du premier Monday Night Football. L’évènement sera notamment souligné avec la diffusion d’une performance du groupe de Las Vegas The Killers à la mi-temps, qui a été enregistrée sur le toit du Caesar’s Palace.

Même les Saints ont hâte à ce moment unique.

« C’est un moment historique, non ?, a questionné le quart Drew Brees. La première équipe de football professionnel de Vegas, l’ouverture d’un nouveau stade, qui sera époustouflant j’en suis sûr. Donc ouais, ce sera un moment unique, sans parler du match lui-même. »