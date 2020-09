(Santa Clara) Le demi de coin des 49ers de San Francisco Richard Sherman ratera au moins trois matchs après s’être blessé à un mollet lors du match d’ouverture.

Associated Press

Une source au fait de la blessure a indiqué mercredi que le nom de Sherman sera inscrit sur la liste des blessés et qu’il ne pourra effectuer de retour au jeu avant trois semaines, au minimum. Cette source a requis l’anonymat pour discuter avec l’Associated Press puisque l’équipe californienne n’a toujours rien annoncé.

Sherman est le plus récent pilier de l’équipe championne de l’Association nationale à être affecté par une blessure cette saison. Les Niners ont disputé leur match d’ouverture sans deux de leurs meilleurs receveurs de passes, Deebo Samuel (pied) et Brandon Aiyuk (ischio-jambiers), ainsi que leurs deux principaux centres, Weston Richburg (genou) et Ben Garland (cheville).

Sherman est l’un des meilleurs demis de coin de la ligue depuis une décennie. Il a été nommé sur la deuxième équipe d’étoiles de la NFL la saison dernière, alors qu’il patrouillait le flanc gauche et permettait aux Niners de présenter la meilleure défensive de la ligue contre le jeu aérien.