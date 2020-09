L’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval Antony Auclair vivra à partir de dimanche une année hors de l’ordinaire à sa quatrième saison avec les Buccaneers de Tampa Bay de la NFL. Son équipe s’est enrichie de deux nouvelles acquisitions ces derniers mois, et pas les moindres : le quart-arrière vedette Tom Brady et le demi-inséré Rob Gronkowski, deux anciens de la dynastie des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Le Soleil

Brady s’amène en Floride avec ses 541 touchés et près de 75 000 verges accumulées en carrière alors que Gronkowski revient au jeu après une saison sabbatique, lui qui a capté 521 passes pour 7861 verges en carrière.

