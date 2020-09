Cardinals : deux ans de plus et 54,5 millions pour DeAndre Hopkins

(Tempe) Les Cardinals de l’Arizona ont consenti une prolongation de contrat de deux ans au receveur de passes étoile DeAndre Hopkins afin de le lier jusqu’en 2024 à la formation.

David Brandt

Associated Press

L’équipe en a fait l’annonce mardi sans en dévoiler les termes financiers. Le NFL Network a rapporté que la prolongation de contrat serait d’une valeur de 54,5 millions US, dont 42,75 millions sont garantis.

L’entente, négociée par Hopkins lui-même, comprend une clause de non-échange et empêche les Cards de lui apposer l’étiquette de joueur de franchise.

Les Cardinals ont obtenu le receveur de six pieds un, 212 livres dans une surprenante transaction avec les Texans de Houston ce printemps, en retour du demi offensif David Johnson.

Âgé de 28 ans, Hopkins a été l’un des receveurs les plus productifs et constants des dernières saisons, avec au moins 1100 verges par la passe dans cinq des six dernières campagnes.

Le 27e choix au total en 2013 a capté 104 passes pour 1165 verges et sept touchés l’an dernier.