(Fort Lauderdale) Trois personnes ont déposé une plainte lundi contre le demi de coin des Giants de New York DeAndre Baker, affirmant qu’il les avait volées en brandissant une arme contre eux lors d’un barbecue en mai en Floride, selon les archives judiciaires.

Associated Press

La poursuite civile déposée devant le tribunal du comté de Broward demande 100 000 $ de dommages et intérêts.

Baker a été officiellement inculpé le 7 août de quatre chefs de vol à main armée. Le demi de coin des Seahawks de Seattle Quinton Dunbar, qui a également été arrêté en mai, ne sera pas poursuivi en raison d’un manque de preuves, ont déclaré les procureurs.

Baker et Dunbar assistaient au barbecue à Miramar le 13 mai lorsqu’une bagarre a éclaté et Baker a sorti une arme de poing, selon un mandat d’arrêt. Baker et d’autres hommes ont commencé à voler des milliers de dollars en espèces, montres et autres objets de valeur, ont déclaré des témoins aux enquêteurs.

L’avocat de Baker a précédemment déclaré que les témoins n’inculperaient pas son client. L’avocat n’a pas immédiatement répondu à un message demandant de répondre à quelques questions sur le procès. Les archives judiciaires en ligne ne mentionnaient pas d’avocat pour l’affaire civile de Baker.

Dunbar pourrait encore faire face à une suspension de la NFL. Lui et Baker ont été placés sur la liste d’exemption du commissaire au début du camp d’entraînement.

PHOTO BETTINA HANSEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Quinton Dunbar

Baker était l’un des trois choix de première ronde des Giants l’an dernier. Il a participé à 15 matchs et a réussi 61 plaqués.