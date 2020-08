Après avoir accepté la remise du quart Mitch Trubisky et s’être élancé vers la gauche, David Montgomery a chuté en effectuant un changement de direction.

(Lake Forest) Le demi offensif des Bears de Chicago David Montgomery a eu besoin d’un peu d’aide pour quitter le terrain d’entraînement mercredi après s’être blessé à l’aine en effectuant un changement de direction sur un jeu au sol.

Associated Press

Montgomery, qui doit être le pilier de l’attaque au sol des Bears cette saison, a chuté lors d’un exercice sans contact. Après avoir accepté la remise du quart Mitch Trubisky et s’être élancé vers la gauche, Montgomery a chuté en effectuant un changement de direction. Il a ensuite été transporté au Halas Hall (le complexe sportif des Bears), où le personnel médical de l’équipe l’a examiné.

L’entraîneur-chef Matt Nagy ignore la gravité de la blessure.

Montgomery a connu une très bonne saison recrue l’an dernier, après avoir récolté 889 verges de gains et marqué six touchés au sol. Il a aussi capté 25 passes pour 185 verges et un majeur.

Le vétéran Tarik Cohen est l’autre demi offensif des Bears. Ils n’ont pas sélectionné d’autre demi offensif au repêchage de la NFL plus tôt cette année.