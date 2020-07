(Santa Clara) Le directeur général des 49ers de San Francisco, John Lynch, aurait accepté une prolongation de contrat de cinq ans avec l’équipe.

Josh Dubow

Associated Press

Une personne connaissant les détails de l’entente a révélé mercredi que ce contrat remplaçait celui de six ans que Lynch avait signé en 2017. La source a parlé à The Associated Presse sous le couvert de l’anonymat parce que la nouvelle n’a pas encore été annoncée.

Ce nouveau pacte pour Lynch survient environ six semaines après que l’entraîneur-chef Kyle Shanahan eut lui aussi remplacé son contrat de six ans signé en 2017 par une nouvelle entente de six saisons.

Lynch et Shanahan ont fait équipe pour rebâtir les 49ers au cours des dernières campagnes, guidant même la formation californienne vers une présence au Super Bowl, l’an dernier. Lynch a d’ailleurs été nommé le directeur général de l’année pour son travail en 2019.

Lynch et Shanahan ont pris les rênes à la suite d’une désastreuse saison de 2-14, sous la tutelle du directeur général Trent Baalke et l’entraîneur-chef Chip Kelly.

Les progrès n’ont pas été immédiats. Les 49ers ont perdu leurs neuf premiers matchs en 2017 avant de terminer la saison avec une fiche de 6-10, grâce notamment à une séquence de cinq victoires orchestrée par le nouveau quart Jimmy Garoppolo.

Après qu’une blessure au genou eut mis fin à la saison 2018 de Garoppolo, l’équipe de San Francisco a montré un dossier de 4-12.

Les 49ers ont toutefois sélectionné Nick Bosa, la recrue défensive de l’année dans la NFL, et ils ont ajouté quelques éléments importants, comme le chasseur de quart Dee Ford, le secondeur Kwon Alexander et les receveurs Emmanuel Sanders et Deebo Samuel. Ces acquisitions ont mené les 49ers vers une fiche de 13-3 et un championnat de l’Association Nationale.

Les 49ers ont mené le Super Bowl 20-10 au quatrième quart contre les Chiefs de Kansas City avant de s’incliner 31-20.