Les gouvernements attendent la décision de la LCF

(Toronto) Il appert qu’il n’y a pas que les joueurs de la LCF, les entraîneurs, les dirigeants et les partisans qui attendent avec impatience les résultats des négociations entre la Ligue canadienne et l’Association des joueurs (AJLCF) : les gouvernements fédéral et provinciaux également.