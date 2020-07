Laurent Duvernay-Tardif « suit ses convictions » en choisissant de ne pas disputer la prochaine saison de la NFL, a dit à La Presse son agent et ami Sasha Ghavami. « En tant que futur professionnel de la santé, il ne se voyait pas potentiellement être exposé à transmettre le virus à d’autres », a-t-il ajouté.

Janie Gosselin

La Presse

Il reste sous contrat avec les Chiefs, dont l’échéance a été repoussée d’un an, mais a utilisé une clause échappatoire, acceptée par la Ligue et les joueurs. En attendant de reprendre le football, il ne sait pas encore ce qui l’attend. « Laurent veut être là où il est le plus utile, a précisé M. Ghavami. S’il a des opportunités au niveau des études qui sont intéressantes, il le considérerait. Une expérience pratique, il le considérerait. Comme il l’a dit dans sa déclaration, « si j’ai à me mettre dans une situation à risque, je vais le faire en traitant des patients ». »

Une rumeur a circulé sur son retour en CHSLD, mais rien n’a été confirmé.

« Il reste beaucoup de choses à déterminer, a dit M. Ghavami. Il y a plusieurs options. On n’a pas réglé ça encore. »

Le diplômé en médecine a travaillé dans un CHSLD au plus fort de la crise au Québec, au printemps. Son expérience l’a marqué de façon positive, selon son agent, même si la décision n’a été prise que peu avant l’annonce, a-t-il ajouté.

Malgré sa décision, le joueur de ligne des Chiefs de Kansas City ne voulait pas se faire le « porte-parole d’un mouvement ou inciter d’autres joueurs à faire pareil », a souligné M. Ghavami, précisant que le footballeur québécois jugeait « bons » les protocoles mis en place par les professionnels de la Ligue. Dans son message publié vendredi sur les réseaux sociaux, Laurent Duvernay-Tardif se disait d’ailleurs « convaincu que l’équipe médicale des Chiefs a mis en place un plan solide afin de minimiser les risques de santé associés à la COVID-19 », ajoutant cependant que les risques persistaient.

Laurent Duvernay-Tardif est devenu vendredi le premier jouer de la NFL à se retirer de la saison à venir pour des raisons préventives liées à la COVID-19. Il a remporté le dernier Super Bowl avec les Chiefs en février.

Questionné sur de possibles répercussions sur la carrière de footballeur de son ami, Sasha Ghavami est confiant. « La réalité est que quand tu arrives dans une équipe, peu importe le moment, tu dois toujours gagner ta place. S’il revient en 2021 et qu’il joue bien, qu’il est en forme, Laurent était le garde partant des Chiefs de Kansas City au Super Bowl. Il doit rester à la hauteur de sa forme. Ça a fait partie de la réflexion, mais moi je ne suis pas inquiet du tout. »

– Avec Jean-François Tremblay, La Presse