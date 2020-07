(Edmonton) Les Eskimos d’Edmonton ont annoncé qu’ils changeront officiellement de nom.

La Presse canadienne

La présidente du conseil d’administration du club albertain, Janice Agrios, et le président et directeur des opérations, Chris Presson, en ont fait l’annonce mardi.

Nous pensons qu’il est important de faire ce changement en réponse aux conclusions de nos récentes recherches. À l’avenir, nous voulons que l’accent soit mis sur le travail que nous faisons dans la communauté et l’excellence de notre équipe sur le terrain. Janice Agrios, présidente des Eskimos d'Edmonton, dans un communiqué

Cette décision survient après la décision de l’équipe de Washington dans la NFL de faire de même plus tôt cette semaine.

La pression est montée ces dernières semaines pour que les équipes sportives éliminent les noms racistes ou stéréotypés.

Les critiques disent que le nom de l’équipe d’Edmonton est un terme péjoratif de l’époque coloniale pour les Inuits.

Virage à 180 degrés

En février, le club d’Edmonton avait annoncé qu’il conservait son nom après une recherche d’un an impliquant des dirigeants inuits et des membres de la communauté à travers le Canada. L’équipe a déclaré n’en être arrivée à « aucun consensus » lors de cet examen.

Le 8 juillet, le club d’Edmonton a promis de procéder rapidement à une autre révision de son nom et de fournir une mise à jour d’ici la fin du mois. Dans cette déclaration, le club a noté que « beaucoup de choses sont arrivées » depuis sa décision en février.

Le club d’Edmonton entreprendra un processus d’évaluation en profondeur afin de trouver un nouveau nom. Ce processus comprendra des recherches et des discussions avec les détenteurs de billets de saison, les détenteurs de billets occasionnels et les partenaires commerciaux. En attendant que le processus soit complété, le club utilisera les noms « EE Football Team » et « Edmonton Football Team ».