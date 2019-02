Coupe Grey 2020: la Saskatchewan préférée à Montréal

Les dirigeants de la Ligue canadienne de football en ont fait l'annonce par voie de communiqué en début de soirée jeudi. Au passage, ils ont aussi dévoilé que les Tiger-Cats de Hamilton et le stade Tim Hortons seront les hôtes de l'édition de 2021.

Dans le communiqué de la LCF, le commissaire Randy Ambrosie a déclaré que les Alouettes avaient soumis un dossier de qualité. Toutefois, les dirigeants de la ligue ont choisi de se tourner vers la ville de Regina et les Roughriders, qui profiteront de l'occasion pour célébrer le 110e anniversaire du club.

Par ailleurs, en octroyant l'édition de 2021 aux Tiger-Cats, la LCF retournera dans la ville de Hamilton pour la première fois en 25 ans. L'événement coïncidera avec le 175e anniversaire de sa fondation.

« Nos gouverneurs veulent remercier les Alouettes de Montréal pour le dépôt d'une candidature d'une exceptionnelle qualité, a déclaré le commissaire Randy Ambrosie. Malheureusement, la Coupe Grey de 2021 n'était pas une option en raison des travaux de rénovation prévus au Stade olympique. Le Québec est toujours un hôte accueillant, et Montréal est une ville qui fait preuve d'un grand dynamisme. Nous avons assurément hâte à un retour du match de la Coupe Grey à Montréal dans les prochaines années. »

La direction des Alouettes a d'ailleurs confirmé cette information dans un communiqué.

« Nous avons présenté une candidature très solide qui met en valeur les forces et la personnalité de notre grande ville. Je ne pourrais pas être plus fier de l'équipe qui a consacré d'innombrables heures à la proposition des Alouettes d'organiser la Coupe Grey à Montréal. Nous savions que nous mesurer à Regina constituait un défi de taille », a déclaré Patrick Boivin, président et chef de la direction de l'organisation montréalaise.

« Pour ce qui est de 2021, ce n'était tout simplement pas une option pour nous, car des travaux de rénovation du Stade olympique commenceront vraisemblablement autour de la période de la présentation de la Coupe Grey cette année-là. »

Le match ultime de la Ligue canadienne de football a été présenté en huit occasions à Montréal, dont six fois au Stade olympique. À la dernière occasion, le 23 novembre 2008, les Stampeders de Calgary avaient défait les Alouettes 22-14 devant 66 308 spectateurs, la deuxième plus grosse foule de l'histoire du match.

Le Stade olympique détient d'ailleurs les quatre premières positions pour les meilleures foules dans l'histoire de la Coupe Grey, incluant la fameuse finale de 1977, la toute première à être présentée dans l'enceinte sportive montréalaise.

Ce match entre les Alouettes et les Eskimos d'Edmonton, joué devant 68 318 spectateurs le 27 novembre 1977, avait été surnommé le « Ice Bowl » en raison de la glace qui s'était formée sur la surface synthétique. Les Alouettes avaient rossé la formation albertaine 41-6.

La finale de 2019 aura lieu au Stade McMahon de Calgary le dimanche 24 novembre.