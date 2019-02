Tony Gonzalez entre facilement au Temple de la renommée

EDDIE PELLS Associated Press Atlanta

Gonzalez, que plusieurs voient comme le meilleur demi inséré de l'histoire de la NFL, a été élu au Temple de la renommée du football à sa première année d'admissibilité, samedi.

Les demis défensifs Champ Bailey, Ed Reed, Ty Law et le centre Kevin Mawae joindront Gonzalez à Canton, en Ohio. Bailey et Reed en étaient aussi à leur première année d'admissibilité tandis que Law et Mawae tentaient d'entrer au Temple pour une troisième année.

Le propriétaire des Broncos de Denver Pat Bowlen, l'ancien membre exécutif des Cowboys de Dallas et de la NFL Gil Brandt ainsi que le demi défensif des Chiefs de Kansas City Johnny Robinson ont également vu les portes s'ouvrir à eux.

Gonzalez a amorcé sa carrière avec les Chiefs avant d'accrocher ses crampons avec les Falcons d'Atlanta. Les électeurs n'ont pas mis beaucoup de temps à délibérer sur sa candidature.

En 17 saisons dans la NFL, Gonzalez a capté 1325 passes (2e dans l'histoire de la NFL) pour des gains de 15 127 verges (sixième) et 111 touchés. Il a été élu parmi les meilleurs à sa position à six reprises, il a été nommé 14 fois au Pro Bowl et ses 916 attrapés avec les Chiefs s'avéraient un des 22 records d'équipe qu'il détenait à l'annonce de sa retraite.

Cet été, Gonzalez arborera le veston jaune en compagnie de trois joueurs qui ont passé une partie de leur carrière à essayer de l'arrêter. C'est d'ailleurs la première fois que plus de deux demis défensifs sont élus lors de la même année.

Bailey a joué pendant 15 ans dans la NFL. Il a disputé cinq saisons avec les Redskins de Washington et 10 autres avec les Broncos après avoir été échangé contre le porteur de ballon Clinton Portis. Comme plusieurs très bons demis de coin, Bailey n'a pas réécrit le livre des records, mais c'est en grande partie parce qu'il était considéré comme le meilleur de la NFL pour couvrir les receveurs. Les quarts préféraient donc l'éviter.

Bailey a tout de même été élu trois fois au sein des meilleurs joueurs de la ligue à sa position, il a été sélectionné 12 fois au Pro Bowl et il a intercepté 52 passes. Il a pris part à un Super Bowl, en février 2014.

Reed a gagné le Super Bowl lors de la saison 2012, sa dernière avec les Ravens de Baltimore. En tant que demi de sûreté, il était capable de réaliser de gros jeux au sein d'une équipe qui ne manquait pas de joueurs clés, comme Ray Lewis, Terrell Suggs et Peter Boulware. Reed a conclu sa carrière avec 64 interceptions et il a mené la NFL à ce chapitre à trois occasions.

À l'instar de Bailey, Law n'était pas souvent défié par les quarts adverses. En carrière, il a intercepté 53 passes et il a remporté trois Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Lors de la première conquête des Patriots, en 2002, Law a retourné une interception sur une distance de 47 verges pour donner les devants à sa troupe au deuxième quart.

Mawae, un choix de deuxième ronde en 1994, a disputé 16 saisons dans la NFL, avec les Seahawks de Seattle, les Jets de New York et les Titans du Tennessee. Il a été nommé trois fois parmi les meilleurs de sa profession. Mawae a joint Mike Webster, Dwight Stevenson et Jim Otto en tant que seuls vrais centres à avoir fait leur entrée à Canton.

Mawae a obtenu une place que plusieurs voyaient aller au bloqueur à gauche des Jaguars de Jacksonville Tony Boselli. Pour Boselli, Edgerrin James, John Lynch, Richard Seymour et six autres joueurs, l'attente durera jusqu'à l'an prochain.

Bowlen est élu au Temple de la renommée du football après une très longue attente aux yeux de plusieurs observateurs. Il souffre de la maladie d'Alzheimer. Les Broncos ont été très prospères pendant son règne, gagnant plus de 60 % de leurs parties. L'équipe a notamment gagné trois Super Bowl et sept championnats de l'Association Américaine.

Brandt a passé 29 ans avec les Cowboys. Il a sélectionné au repêchage huit futurs membres du Temple de la renommée du football, dont Troy Aikman, Roger Staubach, Bob Lilly et Bob Hayes. Il s'est aussi servi d'ordinateurs pour évaluer le talent d'un joueur en plus d'instaurer des tests psychologiques pour les espoirs du repêchage, deux outils qu'aucune équipe ne pourrait se passer maintenant.

Robinson a été choisi par les Texans de Dallas lors du tout premier repêchage de l'American Football League (AFL). Les Texans sont devenus les Chiefs et les Chiefs sont devenus des champions du Super Bowl. Willie Lanier, un de ses anciens coéquipiers et membre du Temple de la renommée du football, a mentionné que Robinson avait été un élément clé des deux titres de l'AFL des Chiefs et de leur conquête du Super Bowl.