Super Bowl: la fin pour le Gronk?

Brady a été catégorique: «On me demande souvent cette question. J'ai toujours la même réponse, mais personne ne veut me croire. L'objectif que je me suis fixé est de jouer jusqu'à 45 ans», a lancé le quart-arrière des Patriots au journaliste Jeff Darlington, du réseau ESPN, il y a quelques jours.

Même s'il est de près de 12 ans le cadet de son quart, Gronkowski, lui, a jusqu'à maintenant évité d'en dire beaucoup au sujet de son avenir. L'ailier rapproché soutient qu'il se concentre uniquement sur l'actuelle saison, qui prendra fin ou bien avec une troisième victoire en cinq ans au Super Bowl, ou bien avec une troisième défaite en huit ans.

Gronkowski n'aura que 30 ans lorsque la prochaine saison s'amorcera en septembre, qui serait sa 10e. Il n'est plus aussi dominant qu'il l'a été durant la majorité de sa carrière, mais serait certainement capable d'être efficace pendant quelques autres campagnes.

Mais de l'avis de plusieurs, si les Patriots l'emportent dimanche, ce sera fort probablement le dernier match de la carrière du gros Gronk. C'est notamment ce que pense le vétéran journaliste Peter King, qui est généralement bien informé.

Les mêmes rumeurs avaient circulé à pareille date l'an dernier. On se rappellera qu'après la défaite des Patriots aux mains des Eagles de Philadelphie au Super Bowl, Gronkowski a mis plusieurs mois avant d'annoncer qu'il serait de retour pour une neuvième saison.

Selon les informations qui ont circulé, le numéro 87 voulait prendre sa retraite après que Bill Belichick et les Patriots se furent entendus avec les Lions de Detroit sur une transaction le concernant. L'échange serait tombé à l'eau à la suite du refus de Gronkowski de se joindre aux Lions. Ce dernier était présent au camp des Patriots quelques mois plus tard.

Cette fois, ça risque d'être différent. Gronkowski a subi plusieurs blessures sérieuses dans la NCAA et la NFL et elles semblent l'avoir rattrapé. C'est d'ailleurs parce qu'il s'était fait opérer au dos que le joueur originaire de Buffalo n'a pas été un premier choix en 2010. Les Patriots l'ont sélectionné au 2e tour, au 42e rang au total.

Gronkowski n'a pas manqué un seul match lors de ses deux premières saisons en 2010 et 2011, mais en a raté 29 depuis ce temps. Il y a eu cette blessure à un bras, de là l'immense orthèse qu'il porte et qui lui donne des allures de Robocop. Il y a aussi eu une blessure sérieuse à un genou; des commotions cérébrales, et des maux de dos, qui lui ont fait rater trois matchs cette saison.

Bref, le Gronk est magané et on raconte que sa famille souhaiterait qu'il laisse le football dans le rétroviseur le plus rapidement possible.