Alouettes: Bob Slowik nommé coordonnateur défensif

Âgé de 64 ans, Slowik se retrouvera en pays de connaissance puisqu'il a déjà travaillé étroitement avec l'entraîneur-chef des Alouettes, Mike Sherman, quand ce dernier était directeur général et entraîneur-chef des Packers de Green Bay. En 2018, il a d'ailleurs passé quelques semaines auprès de Sherman en tant qu'entraîneur invité avec les Alouettes.

Slowik a agi à titre d'instructeur dans la NFL pendant 21 saisons, de 1992 à 2013, et aidé ses équipes à participer aux séries éliminatoires lors de huit d'entre elles. Il a connu un début de carrière spectaculaire alors que les Cowboys de Dallas ont gagné le Super Bowl au terme de la saison 1992 alors qu'il occupait le poste d'adjoint en défensive.

Il a ensuite occupé le poste de coordonnateur défensif des Bears de Chicago qui avaient terminé au troisième rang dans la NFL pour les points accordés en 1993.

Après six saisons avec les Bears, Slowik s'est joint aux Browns de Cleveland pendant une saison, avant que Mike Sherman ne l'embauche avec les Packers en 2000. De 2001 à 2004, Sherman et Slowik ont aidé les Packers à prendre part aux éliminatoires à chaque saison et ont remporté trois championnats de division consécutifs.

Slowik, qui est originaire de Pittsburgh, a aussi oeuvré avec les Broncos de Denver et les Redskins de Washington. Dans les deux cas, il a travaillé sous les ordres de l'entraîneur-chef Mike Shanahan.

«Bob Slowik représente ce qu'est un bon entraîneur de football, car il est passionné, il porte attention aux petits détails et il a à coeur le bonheur de ses joueurs», a déclaré Sherman dans le communiqué officiel.

«Il possède beaucoup d'expérience et il connaît déjà notre cahier de jeux pour l'avoir étudié durant l'entre-saison. On dit que les bonnes personnes font des bons entraîneurs, et c'est définitivement le cas pour Bob.»

Les Alouettes prévoient annoncer les autres membres du personnel d'entraîneurs au cours des prochaines semaines.