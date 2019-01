Malgré la défaite, les Chiefs sont optimistes

DAVE SKRETTA

Associated Press

Kansas City

Les Chiefs de Kansas City sont passés on ne peut plus près d'une première participation au Super Bowl en 49 ans, poussant jusqu'en prolongation la plus grande dynastie dans l'histoire de la NFL lors du match de championnat de l'Association américaine, dimanche. Toutefois, ils devront patienter encore 12 mois pour espérer réaliser ce rêve.