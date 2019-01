Finales d'association: l'expérience contre la jeunesse

Les deux finales d'association, qui seront disputées à La Nouvelle-Orléans (15 h 05) et à Kansas City (18 h 40), ont une chose en commun : elles opposent deux quarts-arrières qui jouent dans la NFL depuis au moins 17 ans (Drew Brees et Tom Brady) à des quarts qui n'ont que trois et deux saisons d'expérience (Jared Goff et Patrick Mahomes).

Drew Brees a eu 40 ans, mardi dernier. Il a été le 32e espoir choisi lors du repêchage de 2001 par les Chargers de San Diego, qui allaient sélectionner Philip Rivers trois ans plus tard.

Lorsque Rivers est devenu le quart partant des Chargers, Brees a choisi de signer un contrat avec les Saints de La Nouvelle-Orléans à titre de joueur autonome. Ce fut la meilleure décision de l'histoire de la franchise.

Les Saints ne sont plus qu'à une victoire d'atteindre la deuxième finale de leur existence, neuf ans après avoir vaincu Peyton Manning et les Colts d'Indianapolis au Super Bowl. Et c'est avec ses bruyants partisans derrière elle que l'équipe de Sean Payton tentera de vaincre les Rams de Los Angeles pour la deuxième fois en un peu plus de deux mois.

Les Rams se sont inclinés, 45-35, au Superdome, le 4 novembre. C'est d'ailleurs en raison du résultat de ce match que celui de cet après-midi sera joué en Louisiane et non en Californie. Les Saints et les Rams ont bouclé le calendrier « régulier » avec des fiches de 13-3, mais le bris d'égalité est allé aux Saints grâce à cette victoire.

Si les Saints ne gagnent pas le Super Bowl pour la deuxième fois de leur histoire, ce sera peut-être en raison de l'absence d'un bon deuxième ailier espacé dans leur formation. Après l'excellent Michael Thomas, c'est extrêmement maigre.

Payton et les Saints le savaient et c'est pourquoi ils ont embauché Dez Bryant durant la saison. Mais l'ancien des Cowboys de Dallas s'est déchiré un tendon d'Achille quelques jours après son arrivée avec l'équipe. Le vétéran Brandon Marshall a ensuite obtenu un essai, mais les Saints l'ont remercié après quelques semaines.

Thomas a fini le match de novembre contre les Rams avec 12 attrapés, 211 verges et 1 touché. Ce sera plus difficile cette fois puisque, contrairement au premier affrontement, le demi de coin Aqib Talib sera en uniforme. Grosse différence...

Le demi offensif Alvin Kamara pourrait être le joueur clé pour l'attaque des Saints, car la faiblesse de la défense des Rams est chez les secondeurs. Ça risque d'être un peu plus difficile pour l'autre porteur de ballon des Saints, Mark Ingram, puisqu'il court généralement à l'intérieur. Ce ne sera pas évident pour lui contre Aaron Donald et Ndamukong Suh.

Du côté des Rams, il est assez clair que Todd Gurley n'est pas complètement remis de sa blessure à un genou. Gurley et C.J. Anderson devraient donc se partager le travail comme ils l'ont fait face aux Cowboys, la semaine dernière.

Pour la défense des Saints, la mission sera d'exercer de la pression sur Jared Goff, qui disputera le premier match éliminatoire à l'étranger de sa jeune carrière. Goff commet normalement des erreurs lorsque l'adversaire le sort de sa zone de confort.

C'est une occasion en or pour les Saints après leur improbable et douloureuse élimination au Minnesota l'année dernière. Ils joueront la finale de la Nationale dans le confort de leur Superdome et Brees sait fort bien qu'il s'agira peut-être de sa dernière chance de retourner au Super Bowl. Il ne la laissera pas passer.

Notre prédiction : Rams de Los Angeles 27, La Nouvelle-Orléans 34