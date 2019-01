Ernest Jackson sera de retour avec les Alouettes

Le footballeur de six pieds deux, 220 livres, a disputé 97 matchs en carrière dans la LCF, captant 364 passes pour des gains de 4862 verges et 27 majeurs.

La saison dernière, Jackson a capté 52 ballons, récoltant 642 verges et un touché. En deux saisons à Montréal, il a gagné 1409 verges sur 112 attrapés, en plus d'inscrire sept majeurs.

L'athlète de 32 ans natif de Rochester, dans l'État de New York, a porté les couleurs des Lions de la Colombie-Britannique, du Rouge et Noir d'Ottawa et des Alouettes.

Jackson s'est joint aux Alouettes en février 2017 après avoir remporté la première coupe Grey de sa carrière avec le Rouge et Noir en 2016. Il avait été nommé sur l'équipe d'étoiles de la section Est et sur l'équipe d'étoiles de la LCF cette même année.