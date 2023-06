(Paris) Le Slovène Tadej Pogacar s’est dit vendredi convaincu d’arriver en forme sur le Tour de France dans un mois, après sa opération au poignet gauche à la suite d’une violente chute lors de Liège-Bastogne-Liège le 23 avril dernier.

Agence France-Presse

« La forme est meilleure que prévu. Je me sens vraiment bien. J’espère être à 100 % sur le Tour, peut-être pas au niveau du poignet, mais au niveau des jambes. On n’a pas besoin du poignet pour pédaler », a-t-il déclaré lors d’une visioconférence de presse depuis son camp d’entraînement dans la Sierra Nevada, au sud de l’Espagne, à 29 jours du départ de la Grande Boucle à Bilbao.

Pour préparer le Tour, qu’il compte reconquérir après avoir abandonné sa couronne à Jonas Vingegaard l’an dernier, le double vainqueur (2020, 2021) préfère se concentrer sur l’entraînement et ne participera pas au Tour de Slovénie (14-18 juin) qu’il a gagné ces deux dernières années.

« Je reste en Sierra Nevada jusqu’au 11 juin et ensuite j’irai reconnaître quelques étapes du Tour. Puis je retourne faire un camp d’altitude à Sestrières. Je vais peut-être participer aux Championnats de Slovénie sur route et du contre-la-montre. Mais je ne ferai pas le Tour de Slovénie malheureusement », a-t-il dit.

Pogacar, 24 ans, a été victime le 23 avril d’une terrible chute lors de la classique Liège-Bastogne-Liège. Victime de fractures du scaphoïde gauche et de l’os semi-lunaire de la main gauche, il a été opéré le soir même en Belgique.

Depuis son accident, le Slovène s’est montré actif sur les réseaux sociaux pour montrer comment il se maintenait en forme, avec du vélo d’appartement dans sa cuisine, en faisant du gainage sur la terrasse de son appartement monégasque ou en montant, lesté d’un sac à dos, les escaliers de la Principauté où il est réside.

« Ma motivation est grande depuis le début. Au départ j’étais censé observer six semaines de repos sans vélo, mais j’ai harcelé tout le monde pour reprendre plus tôt, en étant très prudent évidemment », a raconté le Slovène qui porte différentes attelles, une pour faire du vélo et une pour la vie de tous les jours.

« On passera des examens lundi pour voir si l’os est consolidé. J’attends avec impatience les prochaines semaines d’entraînement et de pouvoir aller sur le Tour », a-t-il insisté.

Le Slovène estime même que l’épisode pourrait être « un mal pour un bien ». « Les saisons sont tellement intenses. La blessure m’a permis de reposer le corps et l’esprit. Et arriver avec un peu de fraîcheur sur une course de 21 étapes n’est pas une mauvaise chose », a-t-il dit.