(Milton) Lauriane Genest a perdu sa médaille d’argent et a été reléguée au cinquième rang du keirin de la Coupe des Nations de cyclisme de Milton pour un contact illégal en piste.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le Canada a porté cette décision en appel.

Genest s’est retrouvée coincée en bas de piste pendant le dernier tour et demi. Elle a tout tenté pour rejoindre l’Allemande Alessa-Catriona Pröpster, qui a remporté l’épreuve. Pour se frayer un chemin, elle a toutefois touché la Colombienne Martha Bayona Pineda au passage, provoquant presque une embardée.

C’est de toute évidence cette manœuvre qui a fait l’objet d’une révision des commissaires de l’Union cycliste internationale (UCI). La révision a aussi entraîné la relégation Luz Daniela Gaxiola Gonzalez, ce qui fait que les deux cyclistes terminent à égalité en cinquième place.

Bayona Pineda se retrouve donc avec la médaille d’argent. La Britannique Katy Marchant grimpe quant à elle sur la troisième marche du podium.

Pour Genest, il s’agit d’un rang de mieux que ce qui avait initialement annoncé.

Déçue, Genest a préféré ne pas rencontrer les médias avant de quitter le Centre nationale de cyclisme de Mattamy. Elle avait tout misé sur ce keirin, faisant même l’impasse sur le sprint individuel, levant le pied dans son duel de quarts de finale samedi afin de conserver son énergie pour cette longue journée de courses.

Son choix s’annonçait jusque-là judicieux : la médaillée de bronze de la discipline aux Jeux olympiques de Tokyo – toute première médaille olympique du Canada au keirin – a complètement dominé ses deux vagues précédentes avant la finale.

Dans cette ultime course, Genest a opté pour la position de tête derrière le lièvre. Ses compétitrices n’avaient toutefois pas oublié la démonstration de puissance dont elle avait fait preuve en qualifications et en demi-finales et elles ne lui ont pas laissé de place pour manœuvrer.

Alors qu’elle aime bien lancer ses attaques plus haut sur la piste, Genest s’est retrouvée emboîtée par trois compétitrices quand Bayona Pineda a lancé très tôt son attaque.

Pröpster, qui a connu un fort week-end, a rapidement suivi le pas de la Colombienne et Genest s’est à un certain moment retrouvée quatrième.

Coincée, elle croyait la fenêtre d’opportunité suffisante pour tenter améliorer son sort, mais les commissaires de course en ont décidé autrement.

Sa compatriote Kelsey Mitchell a de son côté conclu l’épreuve en septième place après être passée par le repêchage.

Wammes à court

Au sprint masculin, les Canadiens Ryan Dodyk, Nick Wammes, Tyler Rorke et James Hedgcock ont tous quatre aisément franchi les qualifications.

Le parcours d’Hedgcock s’est arrêté en 16es de finale, tandis que Dodyk et Rorke ont atteint le tour suivant. Seul Wammes s’est qualifié pour les quarts, où il a été stoppé par le Malaisien Muhammad Sahrom.

Ce dernier s’est incliné devant l’Australien Matthew Richardson dans le duel pour la médaille de bronze. Le Trinidadien Nicholas Paul a gagné l’or, sa deuxième médaille du week-end avec celle de bronze amassée au keirin. Le détenteur de la marque mondiale sur 200 m a battu le Polonais Mateusz Rudyk en deux manches.

Au madison, le tandem canadien formé de Dylan Bibic et Michael Foley a récolté six points pour terminer au 12e rang. Ce sont les Portugais Manuel Alves Oliveira et Iuri Leitão qui ont remporté l’épreuve avec 61 points, devant les Néerlandais Yoeri Havik et Vincent Hoppezak de l’équipe professionnelle Beat, ainsi que les Français Thomas Boudat et Benjamin Thomas.

Finalement à l’omnium, les Canadiennes Maggie Coles-Lyster et Sarah van Dam ont terminé en septième et 10 places. La Britannique Katie Archibald, l’Italienne Elisa Belsamo et l’Américaine Jennifer Valente ont mis la main sur les trois médailles.