(Milton) Le Canada a connu une bonne entrée en matière à la Coupe des Nations UCI de Milton, remportant deux médailles lors de la première journée de compétitions. Mais une en particulier laisse entrevoir que la reconstruction de l’équipe de poursuite pourrait tirer à sa fin.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La formation Canada A, composée d’Erin Attwell, Ariane Bonhomme, Maggie Coles-Lyster et Sarah van Dam, est venue de l’arrière pour coiffer les Américaines Jennifer Valente, Lily Williams, Olivia Cummins et Chloe Dygert par plus de trois secondes et mettre la main sur la médaille de bronze.

Les Canadiennes ont conclu la course en quatre minutes, 15 961 secondes (4 : 15 961). Elles accusaient pourtant un retard de près de deux secondes avec plusieurs tours à faire.

« En première ronde, elles avaient deux secondes d’avance sur nous, mais on se disait qu’en faisant des tours plus serrés, on pourrait les battre, a expliqué Bonhomme, seule coureuse du groupe à avoir pris part aux Jeux de Tokyo, en 2021. On est allé plus vite et on les a fait craquer. »

Encore fallait-il que les quatre compétitrices sachent que leur stratégie avait fonctionné.

« Notre entraîneuse (Laura Brown) nous donne beaucoup d’informations même sans nous parler, par ses déplacements. On savait qu’on était en bonne position », a noté Bonhomme.

« J’ai tendance à regarder trop ce qui se passe autour dans ces courses, alors j’avais vu que nous avions réussi notre pari, a ajouté Coles-Lyster. Il ne restait plus qu’à garder le rythme. C’est ce que nous avons fait. »

Il s’agit de la première compétition au cours de laquelle les quatre pistardes les plus rapides du pays sont réunies au sein de la même équipe de poursuite. Pour Bonhomme, le programme voit enfin la lumière au bout du tunnel.

« Je pense que ça nous met vraiment confiance. On est une nouvelle équipe et depuis les Jeux de Tokyo, on rebâtit notre programme. On sait qu’on est capable de le faire et on essaie de le faire lors des journées de courses depuis un an. On a finalement réussi. C’est le début de quelque chose de spécial, je crois. »

Ce sont les Britanniques Katie Archibald, Megan Barker, Josie Knight et Jessica Roberts (4 : 12 539) qui ont remporté l’or, devant les Allemandes Franziska Brausse, Mieke Kröger, Lena Charlotte Reissner et Laura Sussemilch (4 : 13 511).

La deuxième équipe canadienne, formée de Devaney Collier, Adèle Desgagnés, Kiara Lylyk et Fiona Majendie, a terminé huitième, son parcours s’arrêtant au premier tour éliminatoire.

Genest, Mitchell et Orban en argent

Au sprint par équipe, Lauriane Genest, Kelsey Mitchell et Sarah Orban (47 414) ont raté de peu la plus haute marche du podium, s’inclinant devant les Mexicaines Jessica Salazar Valles, Luz Daniela Gaxiola Gonzalez et Yuli Verdugo Osuna (47 001).

Il s’agit d’un premier résultat concluant en Coupe des Nations pour le trio canadien. Après une difficile première étape à Jakarta, les sprinteurs n’ont pas participé à l’étape du Caire.

« On est tout de même contentes du résultat, a indiqué Genest quand on lui a fait remarquer que les célébrations étaient sobres après la course. Je pense qu’il s’agit de notre meilleur temps, alors on ne peut pas être déçues de ça. Pour la médaille d’or, nous n’avions rien à perdre. On a tout donné. On a été capables de bien travailler en équipe après une qualification plus difficile ce matin. »

Il est clair que ce résultat aide grandement aux chances du Canada de se qualifier pour les JO de Paris.

« Ce sont de gros points, vraiment précieux, a souligné Genest. C’était difficilement parti à Jakarta, où on avait eu des cas de COVID et que nous n’étions pas vraiment en forme. »

La Pologne (47 569) a complété le podium.

Meilleur résultat masculin

Chez les hommes, Dylan Bibic, Michael Foley, Mathias Guillemette et Carson Mattern ont raté de peu – deux dixièmes de secondes – leur qualification pour la petite finale avec un chrono de 3 : 52 802 en après-midi. Ils ont conclu la compétition au cinquième rang.

Il s’agit tout de même de leur meilleur résultat de la saison après deux septièmes places aux Coupes des Nations de Jakarta et du Caire.

Ce sont les Britanniques Daniel Bigham, Josh Charlton, Michael Gill et Oliver Wood qui ont gagné l’or en 3 : 51 310, devant les Italiens Davide Boscaro, Francesco Lamon, Manilo Moro et Mattia Pinazzi (3 : 52 840).

La France (Donavan Grondin, Benjamin Thomas, Thomas Boudat, Valentin Tabellion) a gagné le bronze en 3 : 50, 375 dans une course serrée devant les Australiens Oliver Bleddyn, Kelland O’Brien, Blake Agnoletto et Conor Leahy (3 : 50 796).

Au sprint par équipe masculin, les Canadiens James Hedgecock, Tyler Rorke et Nick Wammes ont terminé au pied du podium en 43 398, derrière les Britanniques Ed Lowe, Hayden Norris et Harry Ledingham-Horn (43 165).

Les Australiens Leigh Hoffman, Matthew Richardson et Matthew Glaetzer (42 125) étaient trop forts pour les Chinois Shuai Guo, Yu Zhou et Qi Liu (43 122) en grande finale.

En course par élimination, le Canada a également obtenu de bons résultats, dont deux top 10.

Bibic et Guillemette ont terminé septième et 12e chez les hommes, tandis que van Dam a complété sa soirée de travail avec une 10e place chez les dames.

Les activités reprennent samedi avec le sprint et le madison chez les dames, ainsi que le Keirin et l’omnium chez les hommes.