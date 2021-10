Cyclisme

L’appel de la gravelle

Le vélo de gravelle a le vent en poupe. Des coureurs pros s’y convertissent, les amateurs s’arrachent les montures à pneus larges et les évènements se remplissent. Même l’Union cycliste internationale s’en est mêlée en organisant une série d’épreuves et des Championnats du monde à partir de l’an prochain. Incursion sur des sentiers de plus en plus empruntés.