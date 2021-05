Léandre Bouchard savait qu’il devait connaître une bonne sortie, dimanche, à la Coupe du monde de vélo de montagne d’Albstadt, en Allemagne. Impliqué dans une lutte à finir pour l’obtention d’un billet pour les Jeux olympiques de Tokyo, l’Almatois a tout laissé sur la piste et a récolté le meilleur résultat canadien du jour avec une 15e place.

mathieu fontaine

Sportcom

« Je suis extrêmement fier et content de ma journée ! J’ai fait une performance de pointe aujourd’hui [dimanche] et on ne vit pas ça souvent dans une carrière d’athlète. J’étais vraiment sur la coche dans tous les aspects de ma course. Ça fait longtemps que je me prépare pour ça et je récolte enfin le fruit de mes efforts » a lancé Bouchard lors d’un entretien téléphonique avec Sportcom.

Occupant le 27e échelon après le premier tour, le cycliste de 28 ans a suivi son plan de match d’un bout à l’autre de l’épreuve. Il a peu à peu augmenté la cadence, ce qui lui a permis de remonter de 12 rangs au classement et d’obtenir le deuxième meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde, après une 14e place récoltée à Lenzerheide (Suisse) en 2019.

« J’ai fait un départ un peu plus calme pour bien gérer mon énergie et faire une belle progression. Je ne voulais pas partir trop fort et subir mon effort rapidement dans la course. J’ai bien placé mes billes et ma stratégie a été payante », a analysé celui qui termine à 2 minutes 42 secondes du vainqueur, le Français Victor Koretzky.

Celui-ci a signé la première victoire de sa carrière en revenant de l’arrière dans le sixième et dernier tour de l’épreuve. Les Suisses Nino Schurter (+2 secondes) et Mathias Flueckinger (+23 secondes) sont eux aussi montés sur le podium.

Également dans la course pour la qualification canadienne en vue des Jeux olympiques de Tokyo, l’Ontarien Peter Disera (+5 minutes 38 secondes) a quant à lui pris le 42e rang. Pour l’heure, impossible de dire si ce résultat aura ou non une incidence sur la sélection finale, mais chose certaine, Léandre Bouchard pourra ressortir du processus avec le sentiment du devoir accompli.

Je n’y pense pas trop pour l’instant et la décision reviendra aux sélectionneurs de l’équipe canadienne. Ce que je retiens, c’est que j’ai donné le meilleur de moi-même. Je n’aurais pas pu faire mieux et peu importe ce qui arrivera, je n’aurai aucun regret parce que j’ai livré la marchandise. Léandre Bouchard

Le membre de l’équipe Pivot-OTE aura une dernière chance de se faire valoir le week-end prochain, à l’occasion de la Coupe du monde de Nove Mesto, en République tchèque.

« Pour moi, l’approche sera la même. Ça s’est super bien passé cette semaine et j’espère pouvoir tirer profit du parcours de Nove Mesto pour obtenir un autre bon résultat. Avec les qualifications olympiques, le calibre sera encore très relevé et je devrai faire la même chose pour me démarquer », a-t-il conclu.

Notons que les Québécois Raphaël Auclair (102e), Marc-André Fortier (110e), Alexandre Vialle (122e), Raphaël Gagné (135e) et Félix Belhumeur (142e) ont aussi pris part à l’épreuve élite masculine présentée à Albstadt.

Du côté féminin, Laurie Arseneault et Cindy Montambault se sont respectivement classées 50e et 89e de la course remportée par la Française Loana Lecomte.