Le moment tant attendu est enfin arrivé pour Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) qui est monté en selle au Tour d’Italie pour la toute première fois de sa carrière samedi, à l’occasion d’un contre-la-montre disputé dans les rues de Turin. Le Québécois s’est classé 110e de cette étape, concluant à 57 secondes du vainqueur, l’Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).

mathieu fontaine

Sportcom

« Je suis bien heureux d’être là ! La place n’est pas nécessairement très bonne au classement du jour, mais personnellement, je suis bien content des sensations. C’était une balle façon d’ouvrir la machine », a indiqué Duchesne à l’issue de la course.

L’Italien Edoardo Affini (+10 secondes) et le Norvégien Tobias Foss (+13 secondes), tous deux membres de l’équipe Jumbo-Visma, sont respectivement montés sur la deuxième et la troisième marche du podium lors de cette épreuve de 8,6 kilomètres.

PHOTO JENNIFER LORENZINI, REUTERS Le gagnant du contre-la-montre, Filippo Ganna

En quête de la triple couronne des grands tours nationaux après avoir complété le Tour de France (2016) et la Vuelta Espana (2015 et 2018), Antoine Duchesne devra franchir plus de 3400 kilomètres au cours des trois prochaines semaines pour atteindre son objectif. Chose certaine, le cycliste de Saguenay se dit prêt pour le défi qui l’attend.

« Présentement, je me sens bien et en santé. Je ne dirais pas que je suis à 100 % de ma forme, mais vraiment pas loin. Je sens que je suis revenu à un bon niveau et c’était l’objectif avant d’arriver ici [en Italie| », a fait savoir celui qui avait été forcé à l’arrêt en raison d’une mononucléose la saison dernière.

La deuxième étape de cette 104e édition du Tour d’Italie sera présentée dimanche. Les coureurs franchiront alors 179 kilomètres jusqu’à Novare, où la victoire devrait se jouer au sprint.

« Il n’y a pas vraiment d’attentes pour demain [dimanche]. Nous n’avons pas amené de sprinteur dans notre équipe, alors notre l’objectif pour la majorité des étapes sera de prendre part aux échappées qui ont des chances d’aller jusqu’au bout », a conclu Duchesne.