Tous les efforts consentis, pour à la fois préserver nos standards de qualité et assurer la sécurité de tous, se sont avérés vains. Il y a évidemment une profonde tristesse à mettre nos courses entre parenthèses, alors qu’en dix ans seulement, elles sont devenues des épreuves importantes sur le circuit international et sont grandement courtisées par les plus grands coureurs du monde. Mais nous sommes avant tout au service des coureurs, des équipes, des spectateurs et de nos partenaires.