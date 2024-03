PHOTO ANDRE PENNER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’ex-pilote de F1 Felipe Massa poursuit la FIA, FOM et Ecclestone à Londres

(São Paulo) L’ex-pilote de Formule 1 Felipe Massa a indiqué lundi qu’il avait déposé une poursuite devant un tribunal londonien contre la Fédération internationale de l’automobile, Formula One Management (FOM) et Bernie Ecclestone, alors qu’il tente d’obtenir le titre de champion du monde en 2008.

Mauricio Savarese Associated Press

Le Brésilien aujourd’hui âgé de 42 ans a ajouté qu’il convoite aussi une compensation financière, sans en préciser le montant.

Massa, qui a déclaré l’an dernier qu’il était le « véritable » champion du monde de la saison 2008 en raison d’un incident qui est maintenant tristement appelé le « Crashgate », a terminé deuxième au classement derrière le Britannique Lewis Hamilton.

Massa, qui a piloté pour les équipes Ferrari et Williams, a mentionné par voie de communiqué que sa cause sera entendue devant la Cour du banc du Roi au sein de la Haute Cour de justice britannique.

La décision de Massa survient après des mois de pourparlers entre ses avocats et les organisations qui chapeautent la course automobile sur la planète, car le Brésilien considère qu’elles n’ont jamais répondu à ses allégations formulées sur la place publique.

« J’ai toujours dit que je me battrais jusqu’au bout, a dit Massa par voie de communiqué. Puisque la FIA et FOM ont décidé de ne rien faire, nous tenterons de corriger cette injustice historique devant les tribunaux. Ce dossier est maintenant entre les mains de nos avocats, et ils ont reçu l’autorisation de tout faire afin que la justice soit rendue dans le sport. »

Ses allégations découlent du Grand Prix de Singapour en 2008, après que le Brésilien Nelson Piquet fils eut provoqué volontairement un accident pour permettre à son coéquipier de l’époque chez Renault, Fernando Alonso, de l’emporter.

L’écurie française a éventuellement été reconnue coupable et fut punie, mais les résultats sont demeurés identiques. Cette décision a pavé la voie à la conquête du championnat du monde de Hamilton, aux dépens de Massa.

L’an dernier, Ecclestone, l’ex-patron de la F1, avait mentionné dans une entrevue accordée à un site spécialisé en F1 qu’il avait appris entre les branches en 2008 que Piquet fils avait volontairement provoqué un accident. Il avait ajouté qu’il avait choisi de ne pas faire enquête avant la conclusion de la campagne, empêchant ainsi tout changement au classement.

L’accident de Piquet fils s’est produit alors que Massa était en tête à Singapour. La voiture de sécurité s’est présentée en piste, ce qui a fait perdre l’avance de Massa et procuré un avantage à Alonso, le seul pilote à être déjà entré aux puits pour faire le plein de carburant.

Massa a éventuellement abouti au 13e échelon, à la suite d’un arrêt aux puits catastrophique, tandis que Hamilton s’adjugeait le troisième rang.

La FIA, FOM et Ecclestone n’ont toujours pas commenté la décision de Massa.

Massa avait indiqué dans une entrevue accordée à l’Associated Press en août dernier qu’il avait recueilli de nouvelles preuves qui appuient sa cause. Il avait aussi mentionné qu’il songeait à déposer de nouvelles poursuites associées à cet incident dans d’autres pays.