(Djeddah) Le pilote Mercedes George Russell aimerait qu’il y ait plus de transparence à la suite d’un reportage alléguant que le président de l’organisation qui chapeaute la Formule 1 est intervenu pour renverser une pénalité.

Associated Press

Russell avait terminé quatrième derrière le pilote d’Aston Martin Fernando Alonso au Grand Prix d’Arabie saoudite l’an dernier, mais il avait été brièvement promu sur la troisième marche du podium après que l’Espagnol eut écopé d’une pénalité de 10 secondes. Cette sanction avait été imposée après que les mécaniciens d’Aston Martin eurent touché à sa voiture avec un cric hydraulique alors qu’il purgeait une pénalité de 5 secondes dans les puits. Cette décision a éventuellement été infirmée.

La BBC a rapporté plus tôt cette semaine qu’un document interne de la de indiquait que son président, Mohammed Ben Sulayem, aurait appelé un autre haut dirigeant de l’organisation pour lui dire que la pénalité imposée à Alonso devrait être annulée. La F1 est de retour en Arabie saoudite cette semaine.

« Nous voulons connaître tous les faits et nous assurer qu’ils sont totalement transparents. Nous sommes tous ici pour la course. Nous voulons que tous les pilotes soient traités de manière juste et équitable, afin de véritablement pouvoir démontrer notre talent, a dit le Britannique, qui est aussi le directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix de F1, une organisation qui représente les pilotes de F1 lors de négociations avec la FIA et d’autres entités.

La BBC a aussi rapporté dans un deuxième reportage que Ben Sulayem aurait présumément demandé aux commissaires de piste de trouver une façon de déclarer le circuit de Las Vegas dangereux pour la course automobile. La FIA a confirmé mardi que son ombudsman a reçu deux plaintes « évoquant de potentielles allégations contre certains de ses dirigeants », une annonce qui coïncide avec les récentes allégations d’un lanceur d’alerte contre Ben Sulayem.

« Nous avions été surpris l’an dernier lorsque le résultat avait été renversé, a évoqué Russell. L’équipe juridique et Mercedes croyaient avoir fait du bon boulot pour plaider notre cause ; nous avions eu gain de cause, avant que la décision soit infirmée. Nous voudrions donc qu’il y ait plus de transparence, de manière à nous assurer que tous les pilotes soient traités de façon juste et équitable. »

Russell a aussi dit qu’il serait « excité » si le triple champion du monde Max Verstappen décidait de se joindre à Mercedes en 2025, après que Lewis Hamilton eut rejoint Ferrari. L’équipe de Verstappen, Red Bull, est dans la tourmente depuis un mois à la suite de nombreuses allégations d’inconduite impliquant le directeur de l’écurie Christian Horner. Il a toujours nié avoir commis un méfait.

« Toutes les équipes veulent compter sur les meilleurs pilotes disponibles, et en ce moment Max est le meilleur sur la grille, donc si une équipe a la possibilité de s’entendre avec Max, alors il est certain à 100 % qu’elle tentera de le faire », a expliqué Russell.

« Je crois plutôt qu’il faut prendre la question de l’autre côté, de son point de vue et de celui de Red Bull. Évidemment, il se trame beaucoup de choses en coulisses de leur côté présentement. Nous ignorons ce qui s’y trame, et ça n’est pas de nos affaires présentement. Mais j’imagine que ce serait excitant [si Max se joignait à Mercedes] », a résumé le pilote Mercedes.

Verstappen a remporté la première étape de la saison, le Grand Prix de Bahreïn, et est de nouveau le favori pour être sacré champion du monde.