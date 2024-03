Fernando Alonso a signé un chrono d’une minute et 28 827 secondes sous les réflecteurs en soirée à Djeddah, en Arabie saoudite.

PHOTO DARKO BANDIC, ASSOCIATED PRESS

(Djeddah) Le pilote Aston Martin Fernando Alonso a dominé la première journée d’essais libres en prévision du Grand Prix de Formule 1 d’Arabie saoudite, jeudi, tandis que son coéquipier, le Québécois Lance Stroll, s’adjugeait le sixième temps.

La Presse Canadienne

Alonso a signé un chrono d’une minute et 28 827 secondes sous les réflecteurs en soirée à Djeddah. L’Espagnol a retranché 0,230 seconde au temps du pilote Mercedes George Russell, et 0,331 à celui du pilote Red Bull et triple champion du monde en titre, Max Verstappen.

Le pilote Ferrari Charles Leclerc et le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, ont complété le top 5, dans l’ordre. Perez avait remporté l’épreuve saoudienne l’an dernier, devant Verstappen et Alonso, respectivement.

Stroll a suivi en sixième place à 0,509 seconde d’Alonso, devant le pilote Ferrari Carlos Sainz fils (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) et Oscar Piastri (McLaren), 10e.

Verstappen avait survolé la première séance d’essais libres, à l’occasion d’un après-midi chaud et humide.

PHOTO DARKO BANDIC, ASSOCIATED PRESS Max Verstappen

La première séance d’essais libres de Stroll a été écourtée après qu’il eut effleuré un muret de sécurité, entraînant de légers dégâts à sa monoplace. Le pilote de Mont-Tremblant a toutefois pu retourner en piste par la suite.

Une troisième séance d’essais libres aura lieu vendredi après-midi, avant la séance de qualifications. La course sera présentée samedi.

Verstappen a remporté la première étape de la saison 2024 de F1, le week-end dernier, au Bahreïn.