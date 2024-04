(Suzuka) On a demandé il y a quelques jours à Max Verstappen s’il avait des inquiétudes avant le Grand Prix de Formule 1 du Japon. Ses freins arrière ont pris feu il y a deux semaines à peine en Australie, le forçant à abandonner dès le quatrième tour.

Stephen Wade Associated Press

« Non, non », a-t-il répondu.

Le Néerlandais l’a prouvé en décrochant la position de tête pour Red Bull lors des qualifications, samedi. Il a parcouru le tracé de Suzuka en 1 minute 28,197 secondes, seulement 66 millièmes devant son coéquipier mexicain Sergio Perez.

Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz fils (Ferrari) et Fernando Alonso (Aston Martin) compléteront le top 5 sur la grille de départ, dimanche.

PHOTO PHILIP FONG, AGENCE FRANCE-PRESSE De gauche à droite : Sergio Pérez, Max Verstappen et Lando Norris

Le coéquipier québécois d’Alonso, Lance Stroll, s’est contenté de la 16e place, étant exclu dès le premier segment de la qualification.

« C’était assez serré à la fin, a dit Verstappen à propos de la performance de Perez. [La performance] dépend vraiment des pneus. Quand on veut vraiment aller à la limite, ça ne fonctionne pas toujours. »

« Le but est d’être en position de tête, a-t-il ajouté, semblant ne pas être totalement satisfait. Bien sûr, vous voulez que chaque tour soit parfait, mais sur une piste comme celle-ci, ce n’est pas toujours le cas. Mais dans l’ensemble, c’est une très bonne journée — une bonne position de départ pour la course. Et bien sûr, c’est la course qui compte. »

Le triple champion du monde en titre est également heureux d’accaparer la première ligne avec Perez pour Red Bull.

C’est bien sûr génial en tant qu’équipe d’être en première et deuxième positions, et j’espère que nous pourrons continuer ainsi pendant la course. Max Verstappen

Verstappen croit que Ferrari représentera la plus grande menace pour Red Bull pendant l’épreuve de dimanche. En Australie, Sainz l’a dépassé lors des premiers instants, en route vers la victoire.

« Ferrari a l’air très à l’aise, a lancé Verstappen. Peut-être qu’ils ne sont pas très rapides sur un tour lancé, mais ils le sont assurément lors des longs relais. »

Verstappen a gagné 21 des 25 dernières courses. Il a décroché la position de tête lors des quatre Grands Prix jusqu’ici et en compte 36 depuis le début de sa carrière. Il sera en quête d’une 57e victoire.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, chez Mercedes, n’a pas gagné à ses 48 dernières courses. Sa dernière victoire remonte à 2021. Il s’élancera de la septième place, dimanche.

Le Soleil était au rendez-vous pendant les qualifications et devrait l’être pour la course, selon les prévisions météorologiques. Alors que la pluie s’invitait souvent lors des dernières éditions tenues en automne, le Grand Prix a été déplacé en début de saison cette année.

Le Japonais Yuki Tsunoda (RB) s’est qualifié 10e. Il tentera de poursuivre sur une bonne lancée après avoir pris le septième échelon à Melbourne.

