(Suzuka) Le triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a dominé les premiers essais libres du Grand Prix du Japon, quatrième manche sur 24 de la saison de Formule 1, à l’issue d’une journée qui a été tronquée par la pluie à Suzuka.

Agence France-Presse

Deux semaines après son abandon en Australie, le premier depuis deux ans, le Néerlandais, très à l’aise sur le rapide tracé nippon où il s’est imposé ces deux dernières saisons, a confirmé son statut de grand favori pour le Grand Prix dimanche.

Il a dominé sans forcer la première séance d’essais à la mi-journée, mais a préféré rester dans le garage lors de la deuxième alors que la pluie avait fait son apparition sur le circuit japonais, où la température ne dépassait pas les 13 degrés dans l’air et les 18 degrés sur la piste.

« Ce fut une bonne première journée pour nous, je me suis senti à l’aise dans la voiture. Il y a encore de petites choses à essayer et vérifier, mais globalement c’est bien. C’est dommage de ne pas avoir pu rouler lors de la deuxième séance d’essais, mais on ne peut pas changer la météo ! J’ai l’impression que l’écart avec nos poursuivants s’est réduit, mais Suzuka est un circuit qui réussit à l’équipe habituellement donc nous sommes confiants pour ce week-end », a déclaré Verstappen.

PHOTO HIRO KOMAE, ASSOCIATED PRESS Max Verstappen

Le Néerlandais a devancé son coéquipier mexicain Sergio Pérez et l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), vainqueur à Melbourne, de respectivement 181 et 213 millièmes.

Avec la sixième place du Monégasque Charles Leclerc juste derrière les deux Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, la Scuderia a confirmé qu’elle devrait être le principal adversaire de Red Bull ce week-end.

« Ce n’était pas une journée idéale, car on n’a pas pu travailler lors de la deuxième séance d’essais. J’étais plutôt à l’aise lors de la première séance et j’avais hâte de poursuivre le travail lors de la deuxième. Mais c’est pour tout le monde pareil », a déploré Sainz.

Sargeant dans le mur

L’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) a réalisé le septième temps, alors que les monoplaces couleur papaye de McLaren ont semblé un peu en retrait, aux 8e et 10e rangs.

« C’est dommage de ne pas avoir pu rouler plus aujourd’hui (vendredi). Nous sommes à une place correcte et je suis confiant sur le fait qu’on puisse progresser en vue des qualifications où on visera une bonne place », a expliqué le Britannique Lando Norris

La première séance d’essais avait par ailleurs été écourtée de dix minutes en raison d’un drapeau rouge déployé après l’accident à grande vitesse de Logan Sargeant. L’Américain a beaucoup endommagé l’avant de sa Williams en allant taper un mur de pneus et a dû déclarer forfait pour la deuxième séance, car sa monoplace n’a pu être réparée à temps.

PHOTO ISSEI KATO, REUTERS Logan Sargeant

Il y a deux semaines à Melbourne, l’Américain avait dû laisser son baquet à son coéquipier thaïlandais Alex Albon, qui avait détruit sa monoplace lors des essais du vendredi, car son écurie ne dispose pas encore de châssis de rechange. Forfait, Sargeant avait assisté aux qualifications et à la course depuis le garage de Williams après que ses dirigeants eurent décidé de privilégier Albon, plus à même de décrocher des points pour l’écurie, selon eux.

Les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly, en grosses difficultés depuis le début de la saison au volant de leur monoplace Alpine, ont terminé respectivement 11e et 17e, malgré des petites nouveautés intégrées à leurs voitures ce week-end au Japon.