(Paris) L’ancien patron de Ferrari en Formule 1 Mattia Binotto a été nommé à la tête du projet Audi en Formule 1, a annoncé mardi le constructeur allemand attendu en 2026 pour ses débuts dans la catégorie reine du sport auto.

Agence France-Presse

À compter du 1er août prochain, l’Italien de 54 ans remplacera l’Allemand Andreas Seidl, PDG de l’écurie suisse Sauber, qui avait été nommé à la tête de la future équipe Audi avec qui la marque suisse a signé un partenariat.

« Mattia Binotto sera directeur des opérations et directeur technique au sein de l’équipe Sauber Motorsport AG ; il sera responsable de la gestion opérationnelle et de la réussite sportive de l’équipe de course », a indiqué Audi dans son communiqué mardi.

Cette décision intervient « dans le cadre de la reprise complète de toutes les actions de Sauber Holding AG et de la réorganisation de la structure de contrôle qui en découle », a précisé la future équipe.

Plus tôt cette année, le constructeur aux quatre anneaux, qui fait partie de la galaxie Volkswagen, avait annoncé avoir finalisé le rachat de Sauber.

L’équipe suisse, actuellement dernière du championnat constructeurs, continuera toutefois à courir en F1 jusqu’à fin 2025 sous son propre nom, tout en restant motorisée par Ferrari.

Quant à Mattia Binotto, natif de Lausanne (Suisse), il retrouvera le monde de la F1 moins de deux ans après son éviction de chez Ferrari, après quatre saisons en tant que directeur.