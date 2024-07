PHOTO DENES ERDOS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Spa-Francorchamps) Le pilote français de Formule 1 Esteban Ocon, qui évoluait dans l’équipe Alpine depuis cinq saisons, s’est engagé avec Haas pour plusieurs années, à compter de 2025, a indiqué jeudi l’écurie américaine en marge du Grand Prix de Belgique.

Agence France-Presse

« Je suis ravi d’entamer ce nouveau chapitre de ma carrière en Formule 1 et de rejoindre Haas pour la saison 2025. Je vais rejoindre une équipe très ambitieuse, qui m’a impressionné par son état esprit, ses méthodes de travail et sa trajectoire indéniablement ascendante », a déclaré le Normand de 27 ans dans un communiqué.

Ocon, qui a disputé 146 Grands Prix à ce jour, connaîtra sa quatrième écurie en F1 après Manor, avec laquelle il a disputé la seconde moitié de la saison 2016, Force India (2017-2018) et Renault, devenue Alpine (2020-2024).

« Esteban a fait ses preuves en Formule 1. L’expérience qu’il apporte, non seulement avec son talent, mais aussi pour avoir travaillé pour un constructeur, sera un avantage dans la croissance de notre équipe », a réagi le Japonais Ayao Komatsu, directeur de l’écurie américaine.

L’année prochaine, Ocon fera équipe avec la recrue Oliver Bearman (19 ans), qui arrive de F2 et disputera sa première saison dans la catégorie reine. Le pilote britannique avait assuré un intérim remarqué chez Ferrari en mars dernier en Arabie saoudite : appelé au pied levé pour remplacer l’Espagnol Carlos Sainz, opéré d’une appendicite, il avait décroché une prometteuse septième place à Jeddah.

Avec Alpine, il a remporté son premier et unique succès en F1, en Hongrie en 2021, et a également décroché deux autres podiums avec une deuxième place à Bahreïn au GP de Sakhir en 2020 et une troisième à Monaco en 2023.

Mais l’aventure avec l’écurie française a tourné au vinaigre cette saison, sur fond de mauvais résultats et de tensions avec son équipier Pierre Gasly.

Fin mai à Monaco, Ocon avait tenté de dépasser son compatriote lors du premier tour dans une manœuvre maladroite et l’avait percuté, provoquant la colère du directeur de l’écurie Bruno Famin.

Ce dernier avait alors promis de « trancher dans le vif » et l’écurie française avait annoncé quelques jours plus tard le départ d’Ocon en fin de saison. L’accrochage à Monaco a précipité cette annonce, qui semblait toutefois inéluctable.

La semaine dernière en Hongrie, Esteban Ocon avait confié à l’AFP être « très confiant sur le fait d’être encore sur la grille pour les prochaines années » et avoir « envie de finir l’histoire avec Alpine de la meilleure des façons ».

Après ce transfert, 15 des 20 baquets sont déjà occupés pour la saison 2025. Il en reste un chez Alpine, Mercedes, Racing Bulls, Sauber et Williams.