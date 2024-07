(Budapest) Lando Norris et Oscar Piastri, tous deux de McLaren, ont dominé les qualifications en prévision du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie, samedi.

Associated Press

Norris a réussi un chrono de 1 minute 15, 227 secondes, soit 22 millièmes de seconde de mieux que Piastri.

Le Britannique a ainsi décroché la troisième position de tête de sa carrière. Norris visera une deuxième victoire, après son triomphe à Miami en mai. Depuis, il est remonté quatre fois sur le podium sans s’imposer.

Consultez la grille de départ du Grand Prix de Hongrie

« Depuis quelques semaines, nous nous présentons en sachant que nous pouvons nous battre pour la position de tête et c’est ce que nous avons décroché aujourd’hui, a dit Norris. Nous sommes dans la meilleure position pour tout ce qui peut arriver en course. »

PHOTO DENES ERDOS, ASSOCIATED PRESS Lando Norris au volant de sa McLaren lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Hongrie

Le triple champion du monde en titre Max Verstappen, de Red Bull, s’est contenté de la troisième position, à 46 millièmes de seconde de Norris.

Verstappen, vainqueur en Hongrie en 2022 et 2023, domine toujours le classement des pilotes avec 255 points. Norris suit en deuxième place avec 171 points.

Le Néerlandais a reconnu que McLaren offre la meilleure opposition à Red Bull en trois saisons.

« J’ai tout tenté. Depuis le début du week-end, nous accusons un léger déficit et nous l’avons vu à nouveau durant les qualifications, a dit Verstappen. C’est difficile à expliquer.

PHOTO MARTON MONUS, REUTERS Lance Stroll lors de la séance de qualifications

« J’aime la compétition, mais je préfère quand je suis en avant de la compétition. Présentement, nous avons le sentiment de pourchasser les autres. Je n’ai pas peur de me battre, mais ça complique les choses. »

C’est la première fois en 12 ans que McLaren voit ses deux pilotes prendre le contrôle de la première ligne de départ.

« C’est un résultat exceptionnel pour l’équipe, a dit Piastri. Bien sûr que je n’aurai pas peur d’essayer de monter en première place, mais voulons gagner ce championnat en équipe. Nous devrons faire preuve de jugement. »

Carlos Sainz, de Ferrari, sera aux côtés de Verstappen sur la deuxième ligne de la grille de départ.

Lewis Hamilton, de Mercedes, et Charles Leclerc, de Ferrari, composeront la troisième ligne.

Le pilote québécois Lance Stroll, d’Aston Martin, s’est classé en huitième position, tout juste derrière son coéquipier Fernando Alonso.

Le troisième segment des qualifications a été interrompu après que Yuki Tsunoda, de RB, eut perdu le contrôle de sa voiture et percuté le muret de sécurité.

Sept des 10 pilotes sont retournés en piste, mais Daniel Ricciardo a été le seul à améliorer son chrono, reléguant son coéquipier Tsunoda au 10e rang en grimpant d’une position.

Le premier segment avait aussi été ponctué par la sortie d’un drapeau rouge à la suite d’une sortie de piste de Sergio Perez, de Red Bull. Ce dernier s’est contenté du 16e rang.

Le Britannique George Russell, de Mercedes, n’avait pas assez de carburant pour effectuer un tour supplémentaire en fin de Q1 après la reprise des activités et il a été éliminé. Russell, vainqueur en Autriche il y a trois semaines, s’élancera de la 17e position.

Le Grand Prix de Hongrie sonne le début de la deuxième moitié de la saison. Les qualifications avaient lieu plus tard samedi, puis la course, dimanche.

Norris et Piastri avaient aussi dominé le classement de la troisième séance d’essais, plus tôt samedi, devant Verstappen. Norris avait également été le plus rapide vendredi sur une piste particulièrement chaude à 50 degrés Celsius.

Le ciel était nuageux samedi et la température de piste était en baisse, à 40 C. Quelques gouttelettes sont tombées sur la piste à différents moments durant les qualifications, mais les pilotes n’ont jamais eu à chausser les gommes intermédiaires ou celles pour la pluie.