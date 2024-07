Cette saison de Formule 1 est loin d’être celle à laquelle on s’attendait.

Des batailles en piste. De la bisbille entre pilotes. Une lutte au sommet à trois, voire quatre équipes. On a droit à tout ça cette année en F1. C’est à la fois surprenant, rafraîchissant et… divertissant !

De la renaissance de Mercedes à la récente léthargie de Ferrari en passant par la montée en puissance de McLaren et la baisse de régime de Red Bull, l’action ne manque pas sur la grille depuis quelques semaines. Prêtons-nous à l’exercice d’un retour sur les récents résultats et de l’analyse du tableau actuel, alors que le 13e Grand Prix, celui de Hongrie, n’aura lieu que le 21 juillet.

La campagne a commencé à l’image de l’année dernière, comme tous l’avaient prévu : avec une domination de Red Bull et de Max Verstappen. Le triple champion en titre a remporté quatre des cinq premières courses au calendrier… avant que Lando Norris et sa McLaren ne commencent à jouer les trouble-fêtes.

Norris a décroché sa première victoire en carrière au Grand Prix de Miami, au début de mai. Trois semaines plus tard, Charles Leclerc, chez Ferrari, a gagné à Monaco. En Italie, au Canada et en Espagne, Verstappen a été dérangé par Norris, mais a pu se sauver avec la victoire. On sentait néanmoins que ça commençait à chauffer pour le champion ; la mainmise n’était plus totale.

En Autriche, le 30 juin, Norris a fait preuve d’un peu trop d’acharnement pour dépasser Verstappen, qui s’est défendu en donnant un coup de volant. Lors du contact, au 64e tour, les deux monoplaces ont été endommagées ; tous deux ont eu une crevaison. La McLaren a dû se retirer, alors que la Red Bull a été ralentie, d’autant plus qu’elle a écopé de quelque 10 secondes de pénalité.

Ha ! et la victoire est finalement revenue à George Russell, chez Mercedes…

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Max Verstappen et Lando Norris

Cette scène entre Norris et Verstappen, deux grands amis hors piste, est la preuve que les esprits commencent à s’échauffer à l’avant de la grille. D’un côté, un Néerlandais habitué de dominer, qui était très heureux seul à l’avant ; de l’autre, un Britannique déterminé à gagner, coûte que coûte, avec une voiture enfin capable de le faire.

Le classement

Lentement mais sûrement, l’avance de Red Bull au classement des constructeurs s’amincit. Le coéquipier de Verstappen, Sergio Pérez, occupe maintenant le sixième rang et est suivi de près par Russell et Hamilton. Il faut dire que le Mexicain n’a terminé que quatre des six dernières courses. Et dans les quatre qu’il a terminées, il n’a pu faire mieux qu’une septième place. C’est bien trop peu pour un pilote Red Bull qui, rappelons-le, vient tout juste de renouveler son entente…

Est-ce la monoplace bleue qui est moins puissante qu’en début de saison ? Est-ce Verstappen qui a un talent hors norme ? Est-ce Pérez qui n’est pas à la hauteur ? Peut-être un peu de tout ça, au fond.

Dans tous les cas, Red Bull se retrouve avec un peu plus de 70 points d’avance sur son plus proche poursuivant, Ferrari, qui éprouve des difficultés récemment. Tout près derrière suit l’écurie McLaren, qui compte sur deux pilotes très constants jusqu’ici.

PHOTO ANDREW BOYERS, ARCHIVES REUTERS La victoire de Lewis Hamilton en Grande-Bretagne était sa première depuis décembre 2021.

Mercedes, au quatrième rang des constructeurs, remonte discrètement la pente. Les récentes victoires de Russell et de Hamilton sont, de toute évidence, positives pour les Flèches d’argent. Même si Russell a dû se retirer durant la course en Grande-Bretagne, Toto Wolff a de quoi se réjouir des récents résultats de ses pilotes, qui sont de retour sur les podiums.

La question, dans tout ça, demeure de savoir s’il est réellement envisageable pour Ferrari, McLaren, voire Mercedes, de rattraper Red Bull.

Quoique minime, la possibilité est là. Si Verstappen continue à faire quelques erreurs par-ci, par-là, et que Pérez ne retrouve pas sa forme du début de la saison, qui sait ce qui pourrait arriver ?

À ce point-ci, McLaren semble être celle qui peut espérer le plus, mais l’équipe prend souvent de mauvaises décisions en piste.

Chez les pilotes, une relève de la garde serait bien étonnante. Norris devrait faire des petits miracles. En tout cas, ce n’est assurément pas la volonté qui manque.

De tous ces mots que vous venez de lire, une affirmation se détache : cette saison 2024 est loin d’être « plate ».